Una diputada de Más Madrid ha sacado su teléfono móvil durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid para mostrar una fotografía de un pene y denunciar así el ciberacoso que sufren las mujeres. «Lo que nos pasa es que cuando abrimos las redes sociales muchas veces nos encontramos con esto. ¿Lo ven? He tenido que pixelarlo porque es la foto no deseada de un desconocido», ha denunciado.

Loreto Arenillas ha defendido de esta manera tan gráfica la proposición no de ley que ha presentado su formación política que buscaba implantar una batería de polémicas medidas para combatir la violencia machista y el acoso digital en redes sociales como la creación de una línea telefónica específica para «asesorar» y «atender psicológicamente» a los hombres que tengan dudas sobre sus comportamientos.

La diputada de Más Madrid, a pesar de volverse completamente viral por utilizar una fotopolla tan expresa para apoyar su discurso, no ha conseguido sacar adelante su propuesta al encontrarse con el ‘no’ frontal del Partido Popular y de Vox. Y es que, la proposición no de ley incluye medidas y que no son admitidas por ambas formaciones por ser consideradas innecesarias o incluso desproporcionadas.

Arenillas ha arrancado su intervención en el Pleno citando diferentes comentarios que mujeres famosas como Sara Sálamo, Cristina Pedroche o Laura Escanes han recibido en las redes sociales donde las insultan y las denigran por ser mujer. Es más, ha citado también a su jefa Mónica García, a ella misma y a la propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Un gesto para mostrar así que el ciberacoso no entiende de ideologías.

Después de citar algunos de esos comentarios, la diputada del partido liderado a nivel nacional por Íñigo Errejón ha sacado su móvil para mostrar la polémica foto: «¿Saben lo violento que es recibir una foto de estas características? A este hombre, a los 10 minutos se le va a haber olvidado, pero a nosotras nos desagrada, nos genera un malestar tremendo, una violencia inexplicable», ha defendido.

«Es como si fuera normal quedarnos calladas después de haber recibido un pene, como si fuera un peaje que tenemos que pagar por ser mujeres. Señores de esta cámara, son ustedes unos privilegiados por no haber recibido nunca una foto así. Señoras de esta cámara, digamos basta, no podemos más. Hay que dejar de estar calladas y poner todas las herramientas que hay a nuestro alcance para acabar con la violencia digital», ha zanjado.

La polémica proposición no de ley

La iniciativa que defendía la diputada de Más Madrid en la Asamblea proponía una batería de medidas para combatir la violencia machista y el acoso digital en redes sociales. Estas son algunas de sus proposiciones más polémicas: