El ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha rememorado este viernes en el Pleno extraordinario por el 40 aniversario de la Asamblea de Madrid cómo la capital se convirtió en comunidad autónoma gracias a un artículo de la Constitución que estaba pensado para Gibraltar.

Gallardón, que ha tomado la palabra después que Joaquín Leguina y antes que Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que, en un principio, cuando se aprobó la Carta Magna en 1978, Madrid no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 143 para constituirse como comunidad autónoma. Este precepto establece que «en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos».

Sin embargo, tal y como ha recordado Alberto Ruiz-Gallardón, después de que los castellano-manchegos rechazaran incluir a Madrid como provincia, se decidió hacer uso del artículo 144 de la Constitución que señala que «las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143».

Este artículo, según ha explicado, se introdujo en el texto constituyente pensando en Gibraltar, con la idea de que, si algún día pasaba a formar parte de España de nuevo, pudiera constituirse como una comunidad autónoma uniprovincial.

«Creo que hoy, 40 años después, podemos decir que se equivocaron los que nos rechazaron porque la historia de Madrid ha sido una historia de éxito», ha lanzado el ex presidente autonómico, que ha opinado que «la Comunidad de Madrid sólo tiene sentido para servir a los ciudadanos». «Aquí no hay discursos identitarios, hay un sentido de servicio público a los ciudadanos», ha subrayado el ex presidente, que ocupó el cargo entre 1995 y 2003.

Alberto Ruiz-Gallardón, citando al cantautor argentino José Larralde, ha proclamado que «aunque mi existencia sea un accidente, tengo razón de ser», en referencia a la historia de cómo Madrid, por ‘accidente’ después de no integrarse en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, se convirtió en la Comunidad de Madrid.

Además, el que también fuera ministro de Justicia en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, ha ensalzado la figura del único presidente socialista que ha tenido Madrid, Joaquín Leguina. En esos primeros andares de la región como comunidad autónoma, ha recordado que Leguina fue interrogado por un periodista a cerca de para qué servía la Comunidad de Madrid, a lo que el ex presidente, ahora expulsado del PSOE por sus críticas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, contestó «para que usted cada mañana habrá el grifo y salga agua para ducharse». Una frase que, ha asegurado, marcó a todos los que le siguieron en el cargo, como «una forma de entender la realidad de Madrid como servicio público».