Sánchez llama al Gobierno de Israel para intentar rebajar el choque: «Es un socio y amigo de España»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, para reducir la tensión que se ha generado en los últimos días entre España y el país hebreo. «Israel es un socio y un amigo», ha publicado el líder socialista en sus redes sociales.

«He hablado con el ministro Benny Gantz», ha anunciado el jefe de Gobierno en su perfil. «Una vez más, he condenado los atentados terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre», ha reconocido Sánchez. Y ha añadido que «España desea la inmediata liberación de todos los rehenes».

Aunque Pedro Sánchez ha expresado que «Israel tiene derecho a defenderse de este ataque terrorista», ha vuelto a manifestar que «España considera insoportable la muerte de civiles en Gaza». El jefe del Ejecutivo español ha concluido reiterando las palabras que habían desatado la crisis diplomática con el Estado judío.

El ministro israelí Gantz ha anunciado a sus seguidores la reunión en su perfil en redes sociales. «Puse al día sobre la guerra y los acontecimientos regionales», expresó el miembro del ejecutivo hebreo.

El titular de la cartera de defensa en el Estado judío ha argumentado que «por el bien de la seguridad de Israel, del sentido de seguridad de los civiles israelíes y la restauración de la estabilidad regional, el terrorismo de Hamás debe ser desmantelado en Gaza».

I spoke today with Spanish Prime Minister @sanchezcastejon.

I updated the Prime Minister on the war and regional developments and emphasised that for the sake of Israel’s security, Israeli civilians’ sense of security, and restoring regional stability – terrorist Hamas must be…

