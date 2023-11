Israel retira a su embajadora en España por las «indignantes» palabras de Sánchez

Israel ha retirado a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, tras tras las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha acusado al país hebreo de «incumplir el derecho internacional humanitario» en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, ha calificado las palabras de Sánchez de «escandalosas». Se agrava de esta forma la crisis diplomática con Israel tras la visita de Sánchez la semana pasada a Jerusalén.

«Tras las escandalosas declaraciones del Presidente del Gobierno español, que una vez más repitió acusaciones infundadas, decidí convocar a nuestro embajadora en España para consultas en Jerusalén», ha señalado el mandatario israelí en un mensaje colgado en las redes sociales.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 30, 2023