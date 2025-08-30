Fiestas patronales de Hoyo de Manzanares 2025: fechas, cuándo empiezan y programación

En Hoyo de Manzanares no hace falta que llegue el otoño para vivir el mes de septiembre de una forma especial y de alguna manera, despedir el verano por todo lo alto. Un año más, el municipio madrileño celebra sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Encina, y lo hace con un programa que como cabía esperar, está repleto de de tradiciones, conciertos, encierros y propuestas para todos los públicos.

Aunque el arranque oficial es el miércoles 4 de septiembre, las prefiestas ya empezaron ayer viernes 29 de agosto, con actividades que van desde la trashumancia de bueyes hasta juegos entre peñas, conciertos revival y la clásica elección de reinas. Todo pensado para ir calentando motores. Entre los días grandes, no faltará el pregón (este año lo da la Peña El Botijo por su 50 aniversario), la esperada Caldereta del día 7, los actos religiosos del 8, y un final el el día 9 con piromusical y 150 drones. En total, casi dos semanas de fiesta en uno de los pueblos con más sabor de la sierra madrileña y de las que te ofrecemos todas las fechas, programación y también, como llegar.

Fechas de las Fiestas de Hoyo de Manzanares 2025

Las Fiestas Patronales de Hoyo se celebran oficialmente del miércoles 4 al lunes 9 de septiembre, aunque la programación se extiende con prefiestas que ya comenzaron ayer viernes 29 de agosto.

De todos modos, y como decimos, el arranque oficial tiene lugar el 4 de septiembre, el pregón de la Peña El Botijo, espectáculos y orquesta y a partir de ahí, un buen número de actividades destacadas que os detallamos a continuación.

Programación y actividades destacadas

Pasamos a ver la programación a partir de la prefiesta iniciada ayer, con todos los eventos destacados.

Sábado 30 de agosto

18:30 h – Elección de Reinas (Teatro Municipal “Las Cigüeñas”) 19:00 h – Traslado de la Virgen Ntra. Sra. de la Encina (Desde la capilla antigua a la parroquia) 19:30 h – Primera misa y novena (Iglesia Parroquial) 19:30 a 21:00 h – Final del Concurso de Bandas Locales (Plaza Mayor) 23:00 h – Proclamación de Reinas (Plaza Mayor) 23:30 h – Tributo a Manolo García y El Último de la Fila (Plaza Mayor) 01:00 h – Los Portfolio (Show de versiones 80s, 90s y 2000)



Domingo 31 de agosto

10:00 h – Concentración Vespista (Recinto Polideportivo) 11:00 h – Trashumancia de bueyes y paseo a caballo 12:00 h – Misa y novena (Iglesia Parroquial) 12:30 h – Fiesta campera con migas y limonada (Plaza de Toros) 18:00 h – Juegos entre Peñas – Gran Prix (Plaza de Toros) 20:30 h – Verbena de los mayores con vino español y tributo a Raphael (Plaza Mayor)



Lunes 1 de septiembre

14:00 h – Almuerzo homenaje a los mayores (Finca “Los Jarales”) [Inscripción previa en el Centro de Mayores el 28 de agosto] 19:30 h – Misa y novena (Iglesia Parroquial)



Martes 2 de septiembre

19:30 h – Misa y novena (Iglesia Parroquial)



Miércoles 3 de septiembre

19:30 h – Misa y novena (Iglesia Parroquial) 20:30 h – Concierto Banda Municipal (Plaza Mayor)



Jueves 4 de septiembre

13:30 a 14:30 h – XXXII Rally Villa a Villa y exposición de coches (Plaza Mayor) 18:30 a 21:00 h – Maratón Peña El Botijo (Polideportivo Municipal Las Eras) 19:30 h – Misa y novena (Iglesia Parroquial) 23:30 h – Concentración de peñas y asociaciones 23:55 h – Pregón de Fiestas a cargo de Peña El Botijo (50º aniversario) 00:15 h – Verbena con Divino Tinto 02:30 h – Metro Pop



Viernes 5 de septiembre

09:00 h – Diana y pasacalles con la Charanga Los Dikis 10:30 h – Encierro con 2 novillos y suelta de reses 12:00 h – Tradicional rotura de botijos (Parque Alcántara) 13:30 h – Cucaña (Plaza de la Caldereta) 14:30 h – Charanga Los Xoxongorri (Plaza de la Caldereta) 16:30 h – Maratón de mus homenaje a Félix (Bar Mi Casa – Plaza Mayor) 17:00 h – Torneo de futbolín ActiHoyo (Plaza Mayor) 18:00 h – Bueyada infantil (Plaza de Toros) 19:30 h – Misa y novena (Iglesia Parroquial) 19:30 h – Triangular exhibición de fútbol sala veteranos (Polideportivo Municipal) 21:00 a 02:00 h – “¿Sales hoy?” Cruz Roja Juventud 23:30 h – Gran verbena con la orquesta Código (Plaza Mayor)



Sábado 6 de septiembre

09:00 h – Diana y pasacalles con la Charanga Los Dikis 10:30 h – Encierro con 4 novillos y suelta de reses 12:00 h – Recorrido por bares con charanga Los Xoxongorri 12:00 h – Encierro infantil (Asociación de Pastores) 12:00 h – Final de chito (Parque Alcántara) 13:00 h – Paella Peña Los Maricarmen (Plaza Mayor) 13:00 h – Cucaña (Plaza de la Caldereta) 15:00 a 17:00 h – Aperitivo/Tardeo con música en directo 18:30 h – Festival taurino – Novillada sin picadores (Plaza de Toros Municipal) 19:30 h – Misa y novena (Iglesia Parroquial) 21:00 a 02:00 h – “¿Sales hoy?” Cruz Roja Juventud 23:00 h – Gran verbena con la orquesta Zodiak (Plaza Mayor)



Domingo 7 de septiembre – Día de la Caldereta

09:00 h – Diana y pasacalles y chocolatada (Charanga Los Dikis) 09:30 h – Homenaje a fallecidos de La Caldereta 10:30 h – Encierro con 4 novillos y suelta de reses 11:30 h – Fritada del huevo (Peña El Huevo – Plaza Mayor) 12:00 h – Misa y conclusión de la novena 12:00 h – Limonada de La Caldereta (Plaza Mayor) 13:30 h – Cucaña (Plaza de la Caldereta) 14:30 a 16:00 h – Guerra de charangas (Plaza de la Caldereta y Plaza Mayor) 17:00 h – Preparación de la caldereta (Plaza del Caño) 18:30 h – Festival taurino – Novillada La Caldereta (Plaza de Toros Municipal) 22:30 h – Cena de La Caldereta (Plaza Mayor) 23:00 h – Verbena y riego del vino con la orquesta Venecia



Lunes 8 de septiembre – Día de la Patrona

09:00 h – Diana y pasacalles (Charanga Los Dikis – Plaza del Caño) 10:00 h – Encierro con 2 novillos y suelta de reses 12:00 h – Misa solemne y procesión en honor a la Virgen de la Encina 17:00 a 20:30 h – Jornada de puertas abiertas Asociación de Belenistas (Plaza Hontanilla, Bajo) 18:30 h – Exhibición ecuestre con 14 caballos 21:00 h – Traslado de la imagen de la Virgen a su capilla y ofrenda floral 22:00 h – Caldo de Peña El Cocido (Plaza Mayor) 23:00 h – Gran verbena 23:00 h – Concierto Rock & Choir (100 cantantes + banda) 00:30 h – Baile del farolillo 01:30 h – Full Stop – Concierto benéfico



Martes 9 de septiembre

11:00 h – XI Concurso Hoyo Chef (Vinoteca El Caño – Plaza del Caño) 12:00 h – Misa en la Ermita del Rosario y limonada 13:30 h – Cucaña (Plaza de la Caldereta) 20:00 h – Concierto Banda de Música Militar (Plaza Mayor) 22:30 h – Fuegos artificiales y espectáculo de 150 drones (Polideportivo Las Eras)



Miércoles 10 de septiembre

19:30 h – Misa por los difuntos del pueblo (Iglesia Parroquial)



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares | Madrid (@ayuntamientohoyodemanzanares)

Cómo llegar a Hoyo de Manzanares

Hoyo de Manzanares se encuentra en la Sierra de Guadarrama, a unos 40 minutos de Madrid capital. Para llegar hasta allí tienes varias combinaciones como: