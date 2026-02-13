Estos son los restaurantes de Madrid que debes visitar si estás pensando en hacer la Ruta del Cocido Madrileño

El cocido madrileño es sin duda alguna, uno de los platos que más representa la gastronomía madrileña, de modo que días atrá fue noticia al ser declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Inmaterial, tras la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y ahora regresa su ruta para que podamos degustar este plato en varios restaurantes de la capital, algunos de ellos cuna por excelencia del mejor cocido.

De este modo, y con ese respaldo institucional arranca la que se ha convertido en una de las citas gastronómicas más esperadas del año. La Ruta del Cocido Madrileño celebra su decimosexta edición del 15 de febrero al 31 de marzo y lo hace con 42 restaurantes participantes repartidos por la capital y varios municipios de la región. Toma nota entonces porque son seis semanas para probar, comparar y, por qué no, debatir. Y es que aquí no sólo se viene a comer. También se vota, se compite y se entregan premios, incluidos algunos dirigidos a los propios clientes. Sin duda el plan perfecto para quienes necesitan una excusa para reunirse alrededor de una mesa protagonizada por un delicioso, y humeante, cocido.

Se celebra una nueva Ruta del Cocido

A lo largo de sus ediciones anteriores, la Ruta del Cocido ha servido cerca de 90.000 raciones, con un consumo acumulado de 600.000 kilos de fideos y 20.000 kilos de garbanzos. Son números que explican por sí solos el tirón de esta convocatoria invernal. Este año, la dinámica se mantiene y cada restaurante ofrece su versión del cocido dentro de las fechas oficiales. Después, los comensales pueden votar y participar en sorteos vinculados a la ruta. La implicación del público es parte esencial del éxito.

En cuanto al precio, el menú de cocido ronda en muchos casos entre 25 y 30 euros por persona, aunque existen variaciones según el establecimiento. Algunos lo sirven a diario, otros solo determinados días de la semana. También cambia la forma de presentarlo: hay quienes optan por los dos vuelcos tradicionales y quienes mantienen el ritual clásico de los tres.

Clásicos imprescindibles del cocido en Madrid

Hablar de cocido en Madrid es hablar de casas históricas. En esta edición participan direcciones que forman parte de la memoria gastronómica de la ciudad. Malacatín, en La Latina, es uno de los nombres que siempre aparecen cuando se habla de este plato. También están La bola, con su cocido servido en puchero individual, o Casa Carola, conocida por su versión generosa y contundente. La gran tasca desde 1942 mantiene intacto ese aire de taberna clásica donde el cocido es casi una religión. Otros imprescindibles son La rayúa, en sus locales de Luna y Tintoreros, Taberna Antonio Sánchez o Los galayos, todos ellos referentes cuando se trata de cocina tradicional madrileña. Todos ellos son restaurantes donde el cocido no es una moda pasajera. Forma parte de la identidad del local.

Direcciones para descubrir en la capital

Más allá de los clásicos, la ruta invita también a salir de lo habitual. En barrios como Chamberí, Ponzano o zonas menos céntricas aparecen propuestas que reinterpretan o mantienen la receta con personalidad propia. Entre los participantes están Los arcos de ponzano, El café de la ópera, La posada del león de oro, Trastoque de harvard, El botánico, Casa Maravillas, Casa larry o La cruzada. Cada uno con su ambiente, su clientela y su manera de entender el plato.

También figuran Restaurante Manolo 1934, El Reloj de Sally, Casa Coronel, Puerta Bisagra, Taberna de la Daniela, Asador de Llopis, La Matuca 1827, Rte Donde Siempre, Asador El Toril, Restaurante Bar España, Kandrak, Madrileño, Rte Luz Sierra, Caramba, La Cocina de Harvard, Matigus Asador Restaurante, Asador del Carmen, En Barro Cocido y Agaponi.

Más allá de la M-30: cocido en la región

La ruta no se limita a la capital. También hay propuestas interesantes en municipios cercanos. El mesón d’juan en Alcorcón, La taberna de San Isidro en Alcalá de Henares o El parador de chinchón permiten combinar la experiencia culinaria con una pequeña escapada.

Dos o tres vuelcos, esa es la cuestión

Uno de los debates habituales en torno al cocido es la forma de servirlo. Hay restaurantes que mantienen la estructura clásica de tres vuelcos: primero la sopa, después los garbanzos con verduras y por último las carnes. Otros concentran la experiencia en dos pases.

En cualquier caso, el ritual importa casi tanto como el sabor. El caldo debe llegar humeante, los garbanzos enteros y la carne en su punto. No es un plato para prisas. Es para compartir, repetir y, si hace falta, discutir cuál ha sido el mejor de la ruta.

Un plan para el final del invierno

La Ruta del Cocido Madrileño arranca justo después de San Valentín y se extiende hasta el 31 de marzo. Seis semanas por delante para organizar comidas con amigos, reuniones familiares o escapadas gastronómicas. No hace falta recorrer los 42 restaurantes, aunque quien se lo proponga tiene margen. Basta con elegir uno, reservar y dejarse llevar por uno de los platos más representativos de la cocina madrileña.

En un invierno que ya encara su recta final, pocas cosas resultan tan reconfortantes como una buena sopa caliente seguida de garbanzos y carnes. Y si además se puede votar y participar en premios, la excusa está servida.