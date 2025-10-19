Dos plantas y vistas increíbles: así es la casa de Madrid en la que vive Soraya Arnelas

Soraya Arnelas siempre ha sido una artista muy vinculada a sus raíces. A lo largo de los años, la cantante ha dejado claro su amor por Extremadura, su tierra natal. Sin embargo, su vida cotidiana transcurre en la Comunidad de Madrid; junto a su pareja, Miguel Ángel Herrera, y sus hijas Manuela y Olivia, decidió instalarse en Villar del Olmo, un pequeño municipio situado al sureste de Madrid.

Villar del Olmo pertenece a la comarca de Las Vegas y cuenta con unos 2.000 habitantes. A 57 kilómetros de la capital y apenas a 20 de Arganda del Rey, ofrece el equilibrio perfecto entre naturaleza y proximidad. Allí, la cantante y su familia viven en «Villa Gracia», una vivienda de 250 m² ubicada en una finca de 1.500 metros cuadrados. El jardín tiene un papel protagonista, diseñado para disfrutar del aire libre. «Necesito sentir que estoy de vacaciones incluso cuando estoy en casa», confesó Soraya en una entrevista con RTVE.

La casa de Soraya Arnelas: diseño, confort y autenticidad

En la planta principal, el salón-comedor destaca por su luminosidad y su conexión directa con el porche exterior gracias a unas grandes puertas correderas. El resultado es una estancia diáfana, llena de luz natural, en la que los tonos neutros de paredes y suelos potencian la amplitud visual. Todo está pensado para crear una atmósfera acogedora.

Uno de los espacios más destacados es, sin duda, la cocina de concepto abierto que se integra con el resto de la planta baja. Soraya ha apostado por una combinación poco habitual en las casas de campo: muebles de madera lacados en negro con detalles dorados. Para suavizar la intensidad del color oscuro, la artista recurre a plantas, flores naturales y pequeños accesorios en tonos cálidos.

El dormitorio principal es otro de los rincones donde Soraya ha apostado por un estilo moderno. Aquí, una pared completamente negra actúa como telón de fondo para el cabecero, de inspiración clásica y molduras. La iluminación lateral cálida crea un ambiente íntimo, ideal para el descanso. La ropa de cama en tonos neutros, junto a los cojines blancos y negros, aportan equilibrio y textura.

Si algo caracteriza la vivienda de Soraya Arnelas es la importancia que concede a la vida exterior. En la planta superior, la familia ha diseñado una terraza de estilo boho-chic donde predominan los tonos tierra, el blanco y los materiales naturales. En la planta baja, junto al jardín, hay una segunda zona chill out que replica el estilo de la terraza.

El porche principal, situado junto al salón, es otro de los espacios más importantes. Con una clara inspiración mediterránea, está decorado con lámparas de mimbre colgantes, una gran mesa de madera y sillas de diferentes estilos. El jardín, además de zonas de descanso, cuenta con una piscina de piedra blanca rodeada de césped artificial. Completan la escena varias tumbonas con estampado tropical, perfectas para los días de verano.

Un hogar que refleja su esencia

A pesar de su apretada agenda, Soraya Arnelas encuentra en este hogar un refugio de calma. «Soy de Extremadura y siempre soñé con tener unas vistas como estas», confesó en una entrevista Telecinco. En redes sociales, la cantante comparte con frecuencia imágenes de su vida familiar y rincones de su vivienda. Su cuenta de Instagram se ha convertido en una ventana a su estilo de vida cercano y con un toque de sofisticación.

El estilo de decoración de Soraya Arnelas combina influencias nórdicas, boho y mediterráneas, logrando un resultado coherente y muy personal. Desde la cocina negra con detalles dorados hasta el dormitorio en tonos oscuros y las terrazas llenas de luz, la casa refleja una mezcla de elegancia moderna y encanto campestre.

La cantante ha conseguido lo que muchos buscan: un hogar que combina diseño, funcionalidad y personalidad. Un lugar donde, según sus propias palabras, «cada día se siente un poco como estar de vacaciones».

«Villar del Olmo es uno de los pueblos de la Alcarria madrileña, dedicado durante décadas a la explotación de yacimientos de cal, que exportaban a toda España. Sus casas encaladas y sus miradores son las señas de identidad de esta localidad de la Comarca de Las Vegas. Una gran cantidad de manantiales recorren las tierras de Villar del Olmo y llenan el pueblo de fuentes; una de ellas, la Fuente de San Isidro, según cuentan sus vecinos, nunca se ha secado desde su construcción, a principios del siglo XX.La Plaza Mayor de Villar del Olmo ha sido lugar de celebraciones e incluso plaza de toros, en ella está la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, uno de los mejores ejemplos del románico rural de la Comunidad de Madrid. Como vivienda particular, en la Plaza Mayor, se alza sobre el resto la Casa señorial de los Ollaurí, del siglo XVII», detalla la Guía Repsol.