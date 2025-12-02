Los empresarios de Melilla exigen avances en la aduana: «Marruecos nos ahoga y España mira a otro lado»

Los empresarios de Melilla han elevado este martes la presión ante la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, que arranca este miércoles en Madrid, reclamando avances reales en la aduana comercial, un punto clave para la economía local que sigue prácticamente inactivo pese a las promesas del Gobierno central y de Rabat. La patronal melillense ha alzado la voz una vez más para alertar de que Marruecos busca «ahogar económicamente» a la ciudad autónoma mientras España «mira hacia otro lado».

La aduana, cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018, debía reabrir plenamente en 2022. No fue así, y se fijaron nuevas fechas en 2023 y 2025. En enero de este año ambos gobiernos hicieron un gesto simbólico permitiendo el paso de uno o dos camiones frigoríficos por semana, pero el tránsito se volvió a interrumpir en junio por la Operación Paso del Estrecho. Aunque el paso se reabrió oficialmente el 15 de septiembre, desde entonces no ha habido ningún movimiento, según los agentes de aduanas.

En este contexto, el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), Enrique Alcoba, ha denunciado que la situación es ya insostenible: Marruecos permite la entrada de mercancías hacia Melilla, pero impide la salida de productos hacia su territorio. «Es la ley del embudo. Marruecos hace lo que considera oportuno, pero lo grave es que España se lo permita y no defienda los intereses de Ceuta y Melilla», ha lamentado Alcoba en declaraciones a Europa Press.

Según afirma, esta asimetría genera una «inseguridad jurídica total» y bloquea la actividad comercial porque impide a los empresarios adquirir mercancías con garantías de poder exportarlas. «Los empresarios de la ciudad necesitan certidumbre, garantías legales y un funcionamiento real del tránsito comercial», sostiene.

Alcoba ha criticado también el mensaje del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha definido como «excelentes» las relaciones bilaterales. «Serán excelentes para el resto de España, porque a nosotros nos están ahogando económicamente», ha remarcado. También ha rechazado la respuesta oficial remitida al Congreso asegurando que la aduana «está operativa»: «¿Cómo va a estar operativa si no pasa ningún camión? Eso es teatro», ha rematado.

Por todo ello, los empresarios melillenses reclaman que la RAN deje de ser un mero gesto diplomático y suponga un compromiso claro de ambas partes para restablecer un tránsito comercial real, regular y con garantías, imprescindible para la economía de la ciudad autónoma.