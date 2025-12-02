Page elimina la Navidad y Semana Santa del calendario escolar y las rebautiza como «descansos de trimestre»

El calendario escolar de estudios no universitarios del curso 2025/2026 publicado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, ha eliminado los nombres de las tradicionales vacaciones de Navidad y Semana Santa y los ha sustituido por «Descanso primer trimestre» y «Descanso segundo trimestre», respectivamente.

Así, la Junta de Castilla-La Mancha sustituye en el calendario oficial 2025/2026 las tradicionales vacaciones navideñas y de Semana Santa por denominaciones neutrales que, curiosamente, tampoco aciertan con la numeración de los trimestres.

De esta forma, en el calendario escolar publicado en la web oficial de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha, los padres y alumnos de la región no encontrarán ninguna referencia a los verdaderos motivos por los que durante esas semanas los estudiantes tendrán vacaciones: la celebración de las fiestas de Navidad y de Semana Santa.

De hecho, en la Orden de 4 de junio de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2025/2026, publicada en el DOCLM del 11 de junio siguiente, no figuran ni en una sola ocasión las palabras Navidad o Semana Santa, según ha adelantado El Heraldo del Henares.

Error en la numeración de los trimestres

Las vacaciones de Navidad, ahora rebautizadas como «Descanso primer trimestre», se disfrutarán entre el 22 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, es decir, entre el cuarto y quinto mes lectivo del curso escolar. La cosa no mejora con la Semana Santa. Las tradicionales vacaciones pascuales, ahora denominadas «Descanso segundo trimestre», se disfrutarán entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2026, es decir, entre el séptimo y el octavo mes del curso escolar, en pleno tercer trimestre.

Esta decisión del Ejecutivo autonómico socialista opta por secularizar la denominación de festividades tradicionales, sustituyendo referencias religiosas por términos más neutros en sus calendarios oficiales, aunque sea a costa de generar confusión entre las familias.