Sonia Bermúdez: «El otro día nos cayeron palos… hoy las jugadoras han estado de 10»

Sonia Bermúdez habló después de la final de la Liga de Naciones, en la que España se impuso a Alemania y logró revalidar el título. 93 días han pasado desde que cogiera el testigo de Montse Tomé en el banquillo de la Selección hasta que ha logrado su primer título. «El otro día nos cayeron palos, prefiero que la nota la pongáis vosotros», señalaba la seleccionadora al ser preguntada sobre qué nota se pone en estos primeros partidos. Sí que se atrevía a hablar de sus jugadoras: «Lo he disfrutado y estamos encantados por las futbolistas. Han estado de 10 y estamos encantados por ellas».

«Sabíamos que quedaba la vuelta y que íbamos a tener a mucha gente apoyando. Lo han conseguido ellas, mover a 70.000 personas que quieren venir a ver su juego. Felices por ellas porque se lo merecen. Este equipo es muy ambicioso, tenemos muchas ganas de seguir ganando», destacaba la seleccionadora.

«Me han tirado al agua, hemos estado un rato celebrando… Sabíamos que la primera parte de Alemania teníamos que mejorarla. Mucha alegría. Hemos sentido el apoyo muy cerca. Este estadio tiene algo especial. Era algo que queríamos darle a la afición y les hemos sentido todo el tiempo», ha desvelado.

«Mucha felicidad y satisfacción. El equipo ha estado de 10 y Cata ha sido la que me ha tirado al agua. Si no viene a la siguiente convocatoria que no os sorprenda», señalaba la seleccionadora sobre la celebración en el vestuario tras ganar la final.

También fue preguntada sobre si se había quitado un peso de encima, algo que negó, además de explicar cómo ha sido el trato con el seleccionador alemán, tras lo sucedido con Wück en la ida: «Peso de encima no, las jugadoras se lo merecen. Llevamos cuatro partidos, pero es felicidad. Ha venido a felicitarme al final del partido».

«No sé que hubiese pensado. Ganar un título es muy especial, sentiría orgullo. El día a día es importantísimo», destacó sobre qué pensaría la Sonia Bermúdez futbolista.

De cara al siguiente reto, no quiso desvelar si España debe ser considerada favorita para el Mundial 2027: «Nos vamos a dos años… Vamos a disfrutar del hoy. Alemania es un rival muy duro, pero hoy hemos sabido cerrar esas transiciones. Vamos a disfrutar hoy y a partir de febrero toca pensar en la clasificación para el Mundial, que primero hay que clasificarse».

«Era un poco el plan de partido, seguir con esa presión intensa y apretando muy bien. Hoy han estado espectaculares. Hemos modificado situaciones y la idea era hacer un gol e ir intensas porque no bajan los brazos y había que hacer el segundo y tercero», ha señalado sobre el plan de partido.

Se ha referido también a la elección de Vicky López como titular:»Todas las que han venido están preparadísimas para hacer un gran partido. Pina entra bien por dentro, tiene bien cogido el golpeo. Vicky tiene calidad para desbordar por dentro y fuera. Esto va de rendir y las que mejor están vienen y así seguiremos haciendo».

«Habíamos identificado que por el perfil izquierdo podíamos jugar más al pie y en el derecho nos venían a presionar, nos dejaban más hueco. Queríamos que se pusiera a encarar, que tuviera personalidad y por ello nos hemos decantado por ella. Tenemos diferentes perfiles y depende del plan de partido veremos a unas u otras», apuntaba.

Sonia Bermúdez incide en la solidez defensiva

Sobre lo que quiere que sea su selección, ha destacado lo siguiente: «Estoy encantada de la portería a cero en los cuatro partidos. En momentos complicados saca su mejor versión en fase ofensiva. Es de alabar. No nos han hecho ningún gol y esa es un poca la línea. Si somos fuertes atrás, tenemos mucho talento para hacer goles».

«Los cuatro partidos ha estado soberbia. Tiene un puesto complicado de suplir. Ha dado lo que tiene, se ha adaptado muy bien, adquiere rápido los conceptos que le das», ha reflejado sobre Laia Aleixandri.

La protagonista del partido ha sido Claudia Pina, de la que ha dicho que «tiene libertad en el perfil izquierdo para poder encarar y cogido el control hacia delante y un golpeo excepcional». «Si estaba fina, sabíamos que podía hacer algún gol», ha explicado.

«Desde aquí queríamos agradecer a de parte de todo el equipo. Ha sido una pasada. Les hemos podido dedicar el título y quiero agradecer su apoyo», ha señalado sobre el ambiente del Metropolitano.