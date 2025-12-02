Comprobar ONCE hoy, martes, 2 de diciembre de 2025: Cupón Diario, Eurojackpot y Super 11

Los sorteos de la ONCE de hoy, martes, 2 de diciembre de 2025, se están celebrando en este momento y en tan solo unos instantes conoceremos el resultado y los números premiados de Cupón Diario, Eurojackpot y Super 11.

Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra cada día de lunes a jueves y que reparte numerosos premios. Podrás ganar hasta 500.000 euros por sorteo y cupón y además hay 49 premios de 35.000 euros a las cinco primeras del número premiado. En este sorteo se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, dando lugar al número premiado que está formado por uno de los 100.000 números de cinco cifras comprendidas entre el 00000 y 99999 más un número de serie que va desde el 1 al 50. El Cupón Diario de la ONCE tiene un precio de 2 euros.

Cómo jugar al Cupón Diario de la ONCE

Jugar al Cupón Diario de la ONCE es muy sencillo: tan solo tienes que acceder a tu cuenta de JuegosONCE en la web oficial de la ONCE o a través de los puntos de venta autorizados. Tendrás que escoger un número, que puede ser aleatorio o puedes intentar escoger una fecha o una terminación que te guste, y listo.

Premios del Cupón Diario de la ONCE

Los premios del Cupón Diario de la ONCE son los siguientes:

1 premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie

a las cinco cifras y serie 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras

a las cinco cifras 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras

a las cuatro primeras cifras 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras

a las cuatro últimas cifras 4.500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras

a las tres primeras cifras 4.500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras

a las tres últimas cifras 45.000 premios de 6 euros a las dos primeras cifras

a las dos primeras cifras 45.000 premios de 6 euros a las dos últimas cifras

a las dos últimas cifras 445.5000 premios de 2 euros a la primera cifra

a la primera cifra 445.5000 premios de 2 euros a la última cifra

Debes saber que en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

Eurojackpot

El Eurojackpot de la ONCE es un sorteo que se realiza simultáneamente en España y otros 17 países europeos y que consiste en acertar 5 números de los 50 posibles y 2 soles de los 10 disponibles.

Este sorteo se celebra semanalmente los martes y los viernes y se realiza desde Helsinki, ofreciendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 euros que va creciendo cada semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

Cómo jugar al Eurojackpot de la ONCE

Para jugar al Eurojackpot de la ONCE puedes realizar una apuesta sencilla o una múltiple:

La apuesta sencilla se juega seleccionando una combinación de 5 números comprendidos entre el 1 y el 50 y 2 soles comprendidos entre el 1 y el 10. Se puede realizar 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques y el precio de cada una es de 2 euros.

se juega seleccionando una combinación de 5 números comprendidos entre el 1 y el 50 y 2 soles comprendidos entre el 1 y el 10. Se puede realizar 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques y el precio de cada una es de 2 euros. La apuesta múltiple se realiza seleccionando una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles. El precio será de 2 euros por cada una de las combinaciones que se hayan realizado.

Premios del Eurojackpot de la ONCE

El premio mínimo garantizado en el EuroJackpot de la ONCE es de 10.000.000 para el acertante de primera categoría y el bote va aumentando si nadie se lleva el premio, pudiendo llegar a un bote de 120.000.000 euros.

Categorías de premios del Eurojackpot de la ONCE

Primera categoría: 5 números y 2 soles

5 números y 2 soles Segunda categoría: 5 números y 1 sol

5 números y 1 sol Tercera categoría: 5 números

5 números Cuarta categoría: 4 números y 2 soles

4 números y 2 soles Quinta categoría: 4 números y 1 sol

4 números y 1 sol Sexta categoría: 4 números

4 números Séptima categoría: 3 números y 2 soles

3 números y 2 soles Octava categoría: 2 números y 2 soles

2 números y 2 soles Novena categoría: 3 números y 1 sol

3 números y 1 sol Décima categoría: 3 números

3 números Undécima categoría: 1 número y 2 soles

1 número y 2 soles Duodécima categoría: 2 números y 1 sol

Super 11

El Super 11 es un juego en el que tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 que están disponibles. Para el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 que hay disponibles y el premio obtenido irá en función de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos.

Para jugar al Super 11 de la ONCE, que se juega todos los días de lunes a domingo, la apuesta mínima es de 1 euro y hay cinco sorteos diarios que se celebran a las 10:00 horas de la mañana -podrás comprar tus números hasta las 09:40 horas-, un segundo sorteo que se celebra a las 12:00 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 11:40 horas-, un tercer sorteo a las 14:00 horas, el cuarto sorteo a las 17: 00 horas y un quinto sorteo que se celebra a las 21:15 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 20:45 horas-.

Premios del Super 11

Los premios del Super 11 de la ONCE variarán en función de la cantidad de números jugados y del número de aciertos. Este es el reparto de los premios según la recaudación: