Está irreconocible: Josep Maria Mainat se cambia la cara con un tratamiento con testosterona por 200.000 euros

Josep Maria Mainat se ha convertido en protagonista este martes 2 de diciembre por un cambio físico. El veterano productor catalán, miembro del grupo musical de La Trinca, ha sorprendido con un rostro y un cuerpo diferente con un tratamiento con inyecciones de testosterona y hormona del crecimiento. El coste de este tratamiento rondaría los 200.000 euros.

Josep Maria Mainat i Castells (Canet de Mar, 24 de octubre de 1946) es conocido por su versatilidad y creatividad como músico, humorista y productor de televisión español, pero en los últimos años ha captado la atención por un motivo inesperado: su transformación física radical a punto de cumplir los 80 años. El veterano productor se ha sometido a un ambicioso tratamiento hormonal que incluye testosterona y hormona del crecimiento, con el objetivo de mantenerse joven y vital hasta, según sus palabras, los 120 años. Hace unos meses, Mainat reveló su meta de vivir hasta los 120 años. Lo ha conseguido con un tratamiento hormonal con inyecciones de testosterona y hormona del crecimiento, combinadas con ejercicio físico regular, dieta estricta, suplementos nutricionales y cuidados estéticos.

Los riesgos y advertencias de los expertos

El plan de Mainat ha generado controversia médica. Diferentes expertos han advertido que las hormonas pueden ayudar a vencer a la vejez, pero que también pueden ser peligrosas.

La hormona del crecimiento y la testosterona pueden aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, alteraciones hormonales y otros efectos adversos si se aplican de manera indiscriminada.

Avui toca perruqueria i posta a punt de l’implant capil·lar Després de banyar-m’hi tot l’estiu, s’ha de desenganxar, afeitar el pèl que hi ha crescut a sota, refer-lo una mica i tornar-lo a enganxarr. Jo ho trobo més pràctic que les operacions quirúrgiques d’injerts de pèls pic.twitter.com/jtw89O0itu — Josep M. Mainat (@MainatJM) September 4, 2025

La reacción del público y el debate social

El cambio de imagen de Mainat ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. El propio Mainat ha respondido con humor a quienes dudan de la autenticidad de su transformación: «Lo único retocado soy yo», ha asegurado, dejando claro que su rejuvenecimiento es resultado de un plan real y no de filtros o retoques digitales.

Nova foto de perfil.

O sigui, de cara, però de perfil!…

Tu ja m’entens! pic.twitter.com/EY7r0aJSfA — Josep M. Mainat (@MainatJM) August 24, 2025

La medicina antienvejecimiento

El caso de Mainat refleja una tendencia creciente en la sociedad moderna: la búsqueda de la eterna juventud mediante la ciencia y la tecnología. La medicina antienvejecimiento promete retrasar el deterioro físico y mantener la vitalidad, pero aún plantea interrogantes sobre efectividad, seguridad y ética.

Trayectoria artística y profesional

Mainat comenzó su carrera en el mundo de la música como parte del grupo humorístico La Trinca, fundado en 1969 junto a Toni Cruz y Miquel Àngel Pasqual. Desde sus primeros años, el trío destacó por un tono satírico y político que triunfó en Cataluña, con más de 20 álbumes publicados durante las décadas de los setenta y ochenta. A partir de 1983, con la adaptación de su repertorio al español, La Trinca amplió su éxito a toda España y Latinoamérica.

A finales de los años 1980, Mainat y sus socios dieron el salto a la televisión, protagonizando programas como No passa res (1987, TV3) y Tariro, tariro (1988-1989, TVE), espacios de variedades y humor que consolidaron su presencia en el medio. Con el desgaste de La Trinca, Mainat se adentró en la producción televisiva, fundando junto a Cruz y Pasqual la productora Gestmusic en 1987. La compañía se convirtió en una de las más influyentes del país, con éxitos como No te rías, que es peor, ¡Mira quién baila!, Crónicas Marcianas y Operación Triunfo. Tras la absorción de Gestmusic por Endemol, Mainat continuó al frente de la empresa como director ejecutivo.

Además de su labor televisiva, en 2015 publicó el libro Ciencia optimista (Grijalbo), basado en su sección de divulgación científica en el programa radiofónico El món a RAC1. Su presencia en redes sociales también ha sido relevante: en Twitter se ha convertido en uno de los activistas más conocidos a favor de la independencia de Cataluña, e incluso figuró en la lista electoral de Junts pel Sí.

Vida privada y controversias

La vida personal de Mainat ha estado marcada tanto por alegrías familiares como por episodios polémicos. Fue pareja de la actriz Rosa María Sardà, con quien tuvo a su primer hijo, Pol, y luego mantuvo relaciones con Pilar Zamora, adoptando a dos hijos, Mar y Misha. En 2012 se casó con Angela Dobrowolski, con quien tuvo dos hijos, Jana y Joan Ramon. La pareja se separó a principios de 2020, y Dobrowolski fue detenida en varias ocasiones por supuestos intentos de envenenamiento, estafa y falsedad documental, aunque los tribunales continuaron investigando los casos. El 16 de septiembre de 2024 Angela Dobrowolski fue condenada a 4 años y medio de prisión por lesiones a Mainat tras intentar matarlo.