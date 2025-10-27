Cortes de luz en Madrid del 27 de octubre al 2 de noviembre: horarios y calles afectadas

A partir de hoy, lunes 27 de octubre, habrá cortes de luz puntuales en distintos puntos de Madrid y en varios municipios de la región por trabajos de mantenimiento de Iberdrola. No es algo extraordinario: cada cierto tiempo se programan estas intervenciones para revisar la red y que todo funcione sin sorpresas. Aun así, conviene saber por dónde van a ir los técnicos y en qué franjas horarias podrían notarse los apagones.

Esta semana los equipos irán rotando por varios distritos de la capital y por localidades del área metropolitana. En cada zona se harán revisiones de líneas, cambios de cableado y refuerzos en subestaciones y transformadores. La mayoría de las interrupciones serán breves y estarán planificadas, aunque los horarios pueden moverse un poco según avance el trabajo. Si vives en alguna de las zonas afectadas, lo más práctico es tener a mano una linterna, cargar el móvil y evitar trastear el cuadro eléctrico durante la intervención. Iberdrola recuerda que, si acaban antes, el suministro puede volver sin aviso. También ofrecen avisos gratuitos por SMS o correo para recibir notificaciones personalizadas. Los trabajos alcanzarán, entre otros, Alcorcón, Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Majadahonda, Humanes, Meco, El Escorial, Arroyomolinos, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real, Villavieja del Lozoya, Griñón, Sevilla la Nueva y varios barrios de Madrid capital.

Horario de los cortes de luz

Durante estos días se han programado cortes principalmente por la mañana, con algunos que podrían alargarse hasta el mediodía. Las franjas son aproximadas y pueden variar según el punto exacto.

Lunes 27 de octubre

Entre las 08:00 y las 15:00 horas , con trabajos en Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Humanes y Colmenar del Arroyo. Se prevén revisiones de líneas, sustitución de tramos de cableado y refuerzo de transformadores.

Martes 28 de octubre

Intervenciones en Majadahonda, Meco, Humanes, El Escorial y Arroyomolinos. Las interrupciones se moverán, en general, entre las 08:00 y las 18:30 horas.

Miércoles 29 de octubre

Turno de Alcorcón, Fuenlabrada, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y Villavieja del Lozoya. En algunos puntos, los apagones podrían estirarse hasta media tarde.

Jueves 30 de octubre

Día intenso en Alcalá de Henares, Alcobendas, Leganés, Torrelodones, Colmenar del Arroyo y Majadahonda. El horario orientativo será de 08:30 a 18:00 horas.

Viernes 31 de octubre

Trabajos en Madrid capital, Griñón, Alcorcón, Leganés y Sevilla la Nueva. Habrá cortes desde primera hora y en algunos casos podrían prolongarse hasta el mediodía.

Por otro lado, los primeros días de noviembre pueden actuaciones residuales o remates en algunas zonas. Si te interesa recibir avisos personalizados, puedes darte de alta en el sistema de notificaciones de la distribuidora para cortes programados e incidencias.

Calles y municipios afectados

Los cortes más significativos se concentrarán en el sur y el corredor del Henares, aunque también habrá afectaciones en el norte y oeste de la región. En Alcorcón, los trabajos se extenderán durante toda la semana en calles como Adolfo Pérez Esquivel, Camilo José Cela, Pablo Neruda, Av. de Europa, Los Sauces o Río Tajo, afectando a distintas zonas residenciales entre las 08:00 y las 13:30 horas.

En Leganés, las interrupciones se producirán los días 27, 28, 30 y 31 de octubre en vías como Puerto de Pajares, San Nicasio, Palier, Rioja o la Avenida de Europa, con apagones breves que no superarán las dos horas. También en Fuenlabrada habrá varios cortes: en calles Arena, Sevilla, Murias, Parla o San Martín de la Vega, además de pequeños tramos en la zona de Peñas Valmoral y la plaza Poniente.

En Móstoles, los vecinos de las calles Carcavilla, Zurbarán, García Lorca o Aries notarán interrupciones durante la mañana de hoy lunes 27, mientras que en Alcalá de Henares el corte más destacado se producirá el jueves 30, entre las 10:00 y las 12:00 horas, en la carretera Alcalá-Daganzo (M-100, kilómetro 15).

Otros municipios también verán afectaciones puntuales:

Majadahonda, en urbanizaciones como Los Satélites y calles Canopus, Pegaso y Acuario.

en urbanizaciones como Los Satélites y calles Canopus, Pegaso y Acuario. Torrelodones, en calles Peñalara, Pedriza y José María Moreno.

en calles Peñalara, Pedriza y José María Moreno. Colmenar del Arroyo, en la avenida Valdemorillo, calles Almenara, Galicia y Enanita.

en la avenida Valdemorillo, calles Almenara, Galicia y Enanita. Villavieja del Lozoya , con una amplia intervención que afectará a buena parte del casco urbano, incluyendo calles Real, Norte, Carmen, Fragua y Plaza Mayor.

, con una amplia intervención que afectará a buena parte del casco urbano, incluyendo calles Real, Norte, Carmen, Fragua y Plaza Mayor. El Escorial, con cortes el martes 28 en Camino Viejo y calles Dos, Tres y Nueve.

con cortes el martes 28 en Camino Viejo y calles Dos, Tres y Nueve. Guadalix de la Sierra , donde las actuaciones se centrarán en la urbanización Miralpantano y carretera M-625.

, donde las actuaciones se centrarán en la urbanización Miralpantano y carretera M-625. En Madrid capital, los cortes programados más amplios tendrán lugar en los barrios de Aravaca y Chamberí, con afectaciones los días 27, 28, 29 y 31 de octubre. Las principales calles incluidas en el plan son San Epifanio, Pilar Millán Astray, Cea Bermúdez, Andrés Mellado, Menorca, Fernán González, Narváez y Rosas de Aravaca, donde los trabajos se extenderán en algunos casos hasta las 15:00 horas.

La empresa distribuidora recuerda que si los trabajos finalizan antes del horario previsto, el suministro se reactivará sin previo aviso. Por ese motivo, se recomienda no realizar tareas eléctricas ni de mantenimiento en el interior de las viviendas mientras dure el corte. Los usuarios que deseen mantenerse informados pueden registrarse en el área de clientes de la distribuidora para recibir alertas personalizadas por SMS o correo electrónico.