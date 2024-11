La ‘catedrática’ Begoña Gómez bajó 35 veces la cabeza para leer su intervención de apenas 3 minutos

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez y titular de una cátedra extraordinaria en la Complutense, ha sido incapaz de pronunciar sin leer su intervención de apenas tres minutos ante la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga si recibió trato de favor de la universidad pública madrileña. Hasta en 35 ocasiones han tenido que agachar su cabeza la esposa del presidente del Gobierno para leer las líneas que traía escritas desde La Moncloa. Luego se ha negado a declarar por consejo de su abogado a las preguntas de los diputados de PP y de Vox en la comisión.

«Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos… he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad. Es en el 2020 cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria. Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y, además, no remunerada», ha señalado.

La esposa de Sánchez ha recalcado también «la colección de denuncias judiciales» y la «cantidad de bulos» que, a su juicio, se han vertido contra ella a pesar de estar imputada por hasta cuatro delitos de corrupción. «Bulos y difamaciones», ha expresado la mujer del jefe del Ejecutivo antes de ser interrumpida por la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Mercedes Zarzalejo, debido a que no estaba contestando a las preguntas que había formulado la parlamentaria popular. «Le hecho una pregunta muy concreta, que es la vinculación que tiene con la Universidad Complutense, nada más», ha indicado Zarzalejo para acto seguido la presidenta de la comisión haya reanudado la sesión para que Begoña Gómez continuase con su intervención.

La compareciente ha puesto en valor su trayectoria profesional, concretamente una «vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país». La mujer de Sánchez se ha negado a declarar debido a que la comisión en la Asamblea de Madrid «tiene un objetivo político evidente». «Sólo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio. Muchas gracias», ha finalizado Begoña Gómez su intervención.

Se niega a declarar

La esposa del presidente del Gobierno ha acudido a la Cámara regional vestida de negro impoluto y ha entrado bajo un fuerte dispositivo policial. Ha mostrado en todo momento con un rostro muy serio y ha optado por dar la callada por respuesta a las cuestiones planteadas por las diputadas portavoces de PP y Vox. Begoña Gómez se encuentra imputada por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. Ella se enfrenta a una pena máxima de hasta 11 años de cárcel por estos cuatro delitos.

Begoña Gómez ha tenido que escuchar una a una las preguntas de esos grupos parlamentarios, pero se ha negado a aclarar, por ejemplo, cómo consiguió la dirección de la cátedra a pesar de no tener una licenciatura universitaria oficial o cómo se gestó el polémico software que pagó con dinero de la universidad y que coincidía en nombre con una empresa privada recién creada por ella misma.

Durante la comisión se han vivido momentos de máxima tensión cuando la diputada Mercedes Zarzalejo ha interrumpido a Begoña Gómez por no responder a sus preguntas. En ese momento Jesús Celada, diputado del PSOE y vicepresidente de la comisión, ha pedido que le quitaran la palabra. En otro momento otra diputada socialista ha pedido «respeto» para la compareciente cuando sacaban a relucir que Begoña Gómez no podría ser alumna de sus propios másteres en la UCM. «No pueden intervenir, lo saben perfectamente, le llamo al orden por primera vez, a la tercera se marcha», ha replicado la presidenta de la comisión, Susana Pérez Quislant.

Por su parte, Ana García Cuartero, diputada de Vox y portavoz en la comisión, ha lanzado otra serie de preguntas. Ha dejado largos segundos para que Begoña Gómez, si lo deseaba, desmintiera la información de OKDIARIO sobre su falta de licenciatura oficial. La esposa de Pedro Sánchez ha mirado desafiante a la parlamentaria del grupo de Santiago Abascal pero no ha pronunciado ni una palabra. También ha preguntado sobre las cartas de recomendación del máster hacia las empresas de su amigo Juan Carlos Barrabés o los negocios con éste último, pero, del mismo modo, la profesora imputada ha declinado responder.