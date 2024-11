La cara de Begoña cuando le preguntan cómo «logró dirigir un máster del que ni podría haber sido alumna»

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha dejado en evidencia a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, a cuenta del máster que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a pesar de no tener licenciatura. Ha ocurrido este miércoles en la comisión de investigación de la Cámara regional que trata de discernir si hubo o no trato de favor con la esposa del presidente del Gobierno por parte del centro universitario con su cátedra y másteres. «¿Cómo logró dirigir un máster del que ni tan siquiera podría haber sido alumna?», ha sido la pregunta que le ha realizado la diputada popular y que ha provocado que Begoña Gómez haya adoptado una actitud seria y fría.

Mercedes Zarzalejo ha enumerado en su exposición las razones por las que el PP de Madrid ha pedido la comparecencia de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. «La hemos traído aquí porque queremos saber cómo ejerció de profesor universitario sin serlo. ¿Cómo consiguió ser la directora de una cátedra sin titulación ni méritos para ello? ¿Cómo logró dirigir unos másteres de los que ni tan siquiera podría haber sido alumna? ¿Cómo consiguió financiar una cátedra de nueva creación con unos fondos muy superiores al del resto de las cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense?», ha explicado la diputada popular.

«¿Por qué, parece ser que, se apropió de un software financiado con el dinero de todos los madrileños? Y en definitiva, ¿por qué abusó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para fabricarse una carrera profesional que hasta entonces nunca había tenido? También, por cierto, nos gustaría que nos informara de si el asesor que le acompaña lo paga usted o lo pagamos todos los españoles», ha apostillado Zarzalejo, haciendo alusión al director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, que ha arropado esta mañana a Begoña Gómez a su llegada a la Cámara regional para asistir a la comisión que investiga si hubo trato de favor de la Universidad Complutense con la esposa de Sánchez por el máster que dirigió sin licenciatura, entre otras cuestiones.

La mujer del presidente del Gobierno se encuentra imputada por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. Begoña Gómez se enfrenta a una pena máxima de hasta 11 años de cárcel por estos cuatro delitos.

Se niega a declarar

La esposa de Pedro Sánchez ha acudido este miércoles a la Asamblea de Madrid, pero se ha negado a declarar. Únicamente se ha expresado durante un escaso minuto en el que ha dicho: «Soy plenamente consciente de que esta comisión, como la colección de denuncias judiciales y la cantidad de bulos, tiene un objetivo político evidente, sólo hay que fijarse en los denunciantes. Me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas por consejo de mi letrado. Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio».

Vestida de negro impoluto ha entrado en la sala de la comisión de investigación pasadas las 10:10 horas. Con un rostro muy serio en todo momento ha optado por dar la callada por respuesta a las cuestiones planteadas por las diputadas portavoces de PP y Vox. Ha tenido que escuchar una a una las preguntas de esos grupos parlamentarios, pero se ha negado a aclarar, por ejemplo, cómo consiguió la dirección de la cátedra a pesar de no tener una licenciatura universitaria oficial o cómo se gestó el polémico software que pagó con dinero de la universidad y que coincidía en nombre con una empresa privada recién creada por ella misma.

«Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace 12 años inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid como codirectora de un máster de títulos propios. En el año 2020 se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria, una práctica habitual dentro de las universidades públicas y además, no remunerada. Tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión, me acojo a mi derecho a no declarar», ha esgrimido. También ha asegurado que ha labrado una «vida profesional» con «mucho esfuerzo y con plena dedicación como una más, como hacen millones de mujeres». Sin embargo, Begoña Gómez no ha querido aclarar, entre otras cuestiones, por qué dirigió un máster en la Universidad Complutense de Madrid sin tener una licenciatura.