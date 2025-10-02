Carnet Senior de la Comunidad de Madrid: requisitos, descuentos, quién puede acceder y cómo funciona
El nuevo Carnet Senior combinará ventajas en cultura, deporte, formación y ocio, con acceso tanto en formato digital como físico para facilitar su uso a todos los mayores de 60 años
El nuevo Carnet Senior de la Comunidad de Madrid es una de las medidas estrella del Plan de Envejecimiento y Prevención de la Dependencia. El nuevo Carnet Senior de la Comunidad de Madrid ofrecerá descuentos, cursos y servicios de asesoría gratuita para trámites.
El documento tendrá versión digital y física, para facilitar su uso tanto a quienes están familiarizados con las nuevas tecnologías como a aquellos que prefieren un formato tradicional.
Además, integrará un mapa interactivo de actividades relacionadas con la cultura, el deporte, el aprendizaje y el tiempo libre, muchas de ellas en condiciones ventajosas para los titulares. Con este recurso, los mayores podrán localizar de manera sencilla qué opciones tienen disponibles en su municipio o distrito.
La iniciativa busca no solo fomentar la autonomía personal, sino también promover un envejecimiento activo, ampliar la participación social y reforzar el acceso a servicios de calidad.
Requisitos para solicitarlo
Va dirigido a todos los madrileños mayores de 60 años.
Qué descuentos tiene
- Descuentos y ventajas: acceso a ofertas exclusivas tanto públicas como privadas.
- Cursos y talleres: habrá una ampliación de la oferta: talleres sobre derechos del consumidor, derecho sucesorio, prevención vial, hábitos saludables, ejercicio físico, capacitación digital, etc.
- Asesoría gratuita para trámites específicos, por ejemplo, para la supresión de barreras arquitectónicas.
- Preferencia en atención al ciudadano en oficinas públicas (atención ciudadana).
- Programas contra la soledad: voluntariado intergeneracional, acompañamiento con perros, etc.
Tipo de herramienta/formato
Será similar al Carné Joven, es decir, una credencial para mayores con acceso a ventajas.
- Estará asociada a una plataforma digital que reunirá información sobre la oferta de servicios, actividades públicas y privadas.
- Estará conectada con el sistema de Historia Social Única, lo que permitirá integrar servicios como teleasistencia avanzada u otros de la cartera de
- Servicios de Autonomía y Atención a la Dependencia.
- Beneficios confirmados (o previstos con bastante seguridad)
- Descuentos y ventajas: Acceso a ofertas exclusivas tanto públicas como privadas.
Presupuesto y alcance
- Más de 100 medidas incluidas.
- Inversión de unos 400 millones de euros al año.
- Se calcula que el colectivo objetivo son unos 1,3 millones de personas mayores en la Comunidad de Madrid (esto representa alrededor del 18,5 % de la población.
