Carnet Senior de la Comunidad de Madrid: requisitos, descuentos, quién puede acceder y cómo funciona

El nuevo Carnet Senior de la Comunidad de Madrid es una de las medidas estrella del Plan de Envejecimiento y Prevención de la Dependencia. El nuevo Carnet Senior de la Comunidad de Madrid ofrecerá descuentos, cursos y servicios de asesoría gratuita para trámites.

El documento tendrá versión digital y física, para facilitar su uso tanto a quienes están familiarizados con las nuevas tecnologías como a aquellos que prefieren un formato tradicional.

Además, integrará un mapa interactivo de actividades relacionadas con la cultura, el deporte, el aprendizaje y el tiempo libre, muchas de ellas en condiciones ventajosas para los titulares. Con este recurso, los mayores podrán localizar de manera sencilla qué opciones tienen disponibles en su municipio o distrito.

La iniciativa busca no solo fomentar la autonomía personal, sino también promover un envejecimiento activo, ampliar la participación social y reforzar el acceso a servicios de calidad.

Requisitos para solicitarlo

Va dirigido a todos los madrileños mayores de 60 años.

Qué descuentos tiene

Descuentos y ventajas: acceso a ofertas exclusivas tanto públicas como privadas.

Cursos y talleres: habrá una ampliación de la oferta: talleres sobre derechos del consumidor, derecho sucesorio, prevención vial, hábitos saludables, ejercicio físico, capacitación digital, etc.

Asesoría gratuita para trámites específicos, por ejemplo, para la supresión de barreras arquitectónicas.

Preferencia en atención al ciudadano en oficinas públicas (atención ciudadana).

Programas contra la soledad: voluntariado intergeneracional, acompañamiento con perros, etc.

Tipo de herramienta/formato

Será similar al Carné Joven, es decir, una credencial para mayores con acceso a ventajas.

Estará asociada a una plataforma digital que reunirá información sobre la oferta de servicios, actividades públicas y privadas.

Estará conectada con el sistema de Historia Social Única, lo que permitirá integrar servicios como teleasistencia avanzada u otros de la cartera de

Servicios de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Beneficios confirmados (o previstos con bastante seguridad)

Descuentos y ventajas: Acceso a ofertas exclusivas tanto públicas como privadas.

Presupuesto y alcance