Un simple tornillo: el invento para dejar de escuchar a tus vecinos en casa

Uno de los motivos más frecuentes de tensión entre vecinos es el ruido, pero un simple tornillo podría ser la clave para evitar disputas y mejorar la convivencia. Escuchar la música a alto volumen o caminar con tacones son motivos de peso para provocar el enfado en la comunidad, sobre todo a altas horas de la noche, y resulta imprescindible en algunos casos encontrar la solución que aporte bienestar en el hogar. Aislar paredes puede ser una opción, pero también hay otra solución para acabar con el ruido, un tornillo llamado ‘Sound Screw’ que está desarrollado por la Universidad de Malmö, en Suecia.

Se trata de un invento revolucionario que promete reducir casi a la mitad el ruido. Éste innovador sistema está pensado para viviendas de madera, que suelen tener más problemas acústicos que las de hormigón. Además, a diferencia de otras soluciones, como los paneles de corcho, no ocupa espacio. El tornillo, diseñado con un muelle en su interior, es muy fácil de instalar y no requiere herramientas especiales ni ningún tipo formación, lo que lo convierte en una opción accesible para mejorar el aislamiento acústico en los hogares.

El invento definitivo para reducir el ruido de los vecinos

Un tornillo diseñado por investigadores de la Universidad de Malmö, en Suecia, podría revolucionar la insonorización de paredes y techos, reduciendo notablemente el ruido de vecinos u obras cercanas. Avalado por la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería, este sistema está dirigido principalmente a viviendas antiguas con estructuras de madera, donde los problemas acústicos son mayores en comparación con edificios de hormigón.

El tornillo, bautizado con el nombre «Sound Screw», tiene un diseño muy peculiar, con un muelle en el centro que actúa a modo de amortiguador de las ondas sonoras. Cuando se fija en la madera, el tornillo permite que las superficies estén conectadas de forma mecánica, pero sin permitir que el sonido se propague a través de ellas.

Este sistema ha sido probado en laboratorio y ha mostrado una reducción de nueve decibelios en comparación con una pared tradicional, lo que significa una disminución significativa del ruido percibido. Además, los desarrolladores afirman que es fácil de instalar y no requiere herramientas especiales.

Precisamente, una de las principales ventajas de este tornillo es que no requiere realizar grandes obras ni sustituir materiales existentes. Basta con cambiar los tornillos convencionales por los «Sound Screw» para mejorar la insonorización.

«Con nuestro tornillo, se pueden montar placas de yeso directamente en las paredes liberando espacio en el suelo y un metro cuadrado de espacio en el suelo puede valer miles de euros», explica Håkan Wernersson, el autor principal de la investigación y profesor del Departamento de Ciencia de los Materiales y Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Malmö, en Suecia, según recoge El Confidencial.

Aunque todavía no está, la empresa creada por los investigadores, Akoustos, está trabajando para su comercialización.

Ideas para insonorizar la casa sin gastar mucho dinero

Si tienes problemas con el ruido de los vecinos, hay soluciones sencillas y efectivas para insonorizar tu hogar sin gastar mucho dinero en obras o reformas.

Una opción eficaz es revestir las paredes con madera maciza. Este material puede reducir el ruido hasta en 20 decibelios, amortiguando sonidos cotidianos como el de una lavadora. Además, la instalación de paneles de madera es rápida y no requiere grandes obras.

Otra alternativa es forrar las paredes con láminas de corcho. El corcho es un excelente aislante acústico, reduciendo el sonido exterior y las vibraciones hasta en 35 decibelios. Este material se adapta muy bien a diferentes estilos de decoración, por lo que además de funcional, es agradable a nivel estético.

Pintar las paredes con pinturas de microesferas también es una solución interesante. Estas pinturas contienen burbujas cerámicas que actúan como amortiguadores del sonido, y al aplicar varias capas, se crea una cámara que bloquea la propagación del ruido.

Si el ruido viene del suelo, superponer dos alfombras gruesas puede ser una buena opción. Esta estrategia ayuda a amortiguar tanto el ruido de impacto como las conversaciones o el sonido de la televisión. El uso de alfombras de diferentes texturas puede mejorar no sólo el aislamiento, sino también la estética del espacio.

Las estanterías de suelo a techo también son muy útiles para insonorizar una habitación. Al crear una cámara de aire entre la pared y los libros, se amortiguan los ruidos, especialmente si se colocan en la pared que comparte con la fuente del ruido. Es una solución económica y decorativa.

Finalmente, si el ruido proviene de las puertas, instalar burletes acústicos puede ser de gran ayuda. Estos sellan las puertas, evitando que el sonido se propague por la casa. Colocar burletes en puertas exteriores e interiores mejora notablemente el aislamiento del hogar.

Con estas sencillas reformas, es posible reducir significativamente el ruido y lograr un ambiente más tranquilo sin realizar grandes cambios estructurales.