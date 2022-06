Los 10 inventos que han cambiado la historia del mundo

El ser humano es maravilloso, con su ingenio y determinación ha cambiado la historia del mundo a través de estos inventos. No hay barreras u obstáculos que impidan a la humanidad avanzar y hacerlo de la mano de mentes privilegiadas que se adelantaron a su época. En esta lista, serás capaz de encontrar aquellos inventos que en su día fueron capaces de marcar la diferencia. Sin ellos difícilmente se entendería el presente, sin ellos sería imposible haber llegado hasta el punto en el que nos encontramos.

Estos son 10 de los inventos más importantes de la historia

1 – El fuego

No se trata de un invento, fue más bien un descubrimiento que cambió el mundo prehistórico. Según las fuentes el fuego se descubrió por primera vez cuando un volcán entró en erupción provocando fuertes incendios y la aparición del fuego por primera vez.

Pero el hombre no consiguió hacer fuego hasta hace unos 350.000 años cuando los antiguos pobladores prehistóricos comenzaron a utilizarlo para calentarse, y cocinar. Después consiguieron domesticarlo y se convirtió en uno de los descubrimientos más notables del mundo.

2 – La rueda

Al igual que el fuego, el mundo en el que vivimos no sería el mismo si no existiese un elemento tan básico como la rueda. No se tiene muy claro cuándo ni cómo apareció, pero su existencia los expertos la marcan alrededor del año 3.000 a.C.

Se trata de uno de los inventos que más ha evolucionado, y para muchos el gran invento de la historia ya que dio lugar a numerosos descubrimientos posteriores importantes en la historia a lo largo de los años como la polea o el transporte.

3 – La escritura

No seríamos nada sin la escritura. Las primeras técnicas de escritura se remontan hasta el cuarto milenio a.C. cuando ya surgió en Egipto, China y Mesopotamia. Este sistema rudimentario de escritura se fue extendiendo por Oriente Medio y luego llegó a Europa.

Conforme fue evolucionando se convirtió en uno de los sistemas de comunicación más poderosos del mundo.

4 – La imprenta

Uno de los inventos más importantes del mundo que muchos marcan como acontecimiento clave del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Los chinos ya trabajaban con máquinas parecidas a lo luego fue la imprenta, aunque en Europa fue Johannes Gutenberg en 1450 el que consiguió crearla primera máquina y reproducir los primeros libros en cadena.

5 – La bombilla

Thomas Alva Edison jamás pensó que la bombilla que invento en 1879 revolucionaría tanto el mundo en los años siguientes. Se trata de uno de los inventos más notables de la humanidad que seguía utilizando el fuego como principal fuente lumínica.

Con la llegada de la bombilla, el hombre se adentró al siglo XIX con la modernidad por bandera.

6 – Máquina de vapor

Aunque hoy en día no tenga ninguna relevancia, lo cierto es que la máquina de vapor fue el germen para que hoy tengamos coches. Thomas Savery patentó la primera máquina en el año 1698, y desde entonces sentó las bases para que años después aparecieran los motores de combustión y así los primeros automóviles del planeta.

7 – El teléfono

Uno de los inventos que más ha cambiado y evolucionado a lo largo de la historia ha sido el teléfono. Alexander Graham Bell sacó el primer modelo en el año 1876 y ahora mismo, en 2021, se trata de uno de los complementos que todo el mundo tiene.

La revolución que supuso en los sistemas de comunicación la aparición del teléfono, lo convierten en uno de los inventos más relevantes de toda la humanidad.

8 – La penicilina

En el año 1928, el científico británico, Alexander Fleming descubrió, casi de manera casual los efectos antibióticos de la penicilina sobre un cultivo de bacterias.

Desde ese momento Fleming había cambiado la historia de la medicina para siempre. Por sus descubrimientos, Alexander Fleming se convirtió en Premio Nobel de Medicina en 1945.

9 – La televisión

Pocos inventos tienen la aceptación y están tan dentro de nuestra vida como la televisión. La revolución que supuso la llegada de la televisión a los hogares de todo el mundo no tienen mucha comparación con casi ningún invento del planeta.

Fue Vladimir Zworykin el que consiguió la televisión electromagnética en 1923 y de ahí la evolución hasta llegar a los hogares.

10 – Internet

Posiblemente sea uno de los inventos más destacados de la historia. La gran revolución de Internet ha llegado en el siglo XXI, donde todos estamos conectados, a pesar de que ya en los años 80 estaba presente.

Internet es el invento actual que más influye en nuestro modo de vida, y sería casi imposible pedirle a alguien que se mantuviera una semana o varios días sin acceso a la red. La red de redes ha cambiado el mundo para siempre y, en los próximos años, seguirá cambiándolo, ya que se trata de un invento que parece no tener techo.