Según estiman los científicos, la historia de la humanidad comenzó hace 300.000 años en África, donde han aparecido los restos de Homo Sapiens más antiguos conocidos hasta la fecha. Ahora bien, ¿llegará un momento en el que se extinga la humanidad? Todo apunta a que sí, y ahora el paleontólogo, biólogo evolutivo y editor, Henry Gee, pone fecha al «colapso de la población».

El experto ha publicado recientemente un artículo titulado ‘Humans Are Doomed to Go Extinc’ (‘Los humanos están condenados a extinguirse’) en la revista ‘Scientif American’ en el que expone datos muy interesantes.

Según explica, hay varias señales que anuncian el fin del mundo «para quien quiera verlas»: caída drástica de las tasas de natalidad, contaminación, superpoblación de las ciudades, falta de variación genética y estancamiento de la productividad.

Población mundial

Actualmente, la población mundial es de 7,8 billones de personas. Según los estudios publicados hasta ahora, la población global en el año 2100 será de 8,8 billones de personas, siendo los países más poblados India, China, Nigeria, Estados Unidos y Pakistán.

Sin embargo, Henry Gee tiene otra teoría, y es que en el año 2100 el tamaño de la población mundial podría ser inferior a lo que es ahora. Para hacer esta afirmación, se basa en la tasa de natalidad, que está por debajo de la tasa de mortalidad.

En España, la tasa de natalidad es del 7,15% y la de mortalidad es del 10,38%. Además, el envejecimiento de la población es cada vez más acentuado: según datos del Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país el 19,3% de las personas son mayores de 65 años.

A esto hay que sumar la falta de variación genética: «Hay más variación genética en unos pocos grupos de chimpancés salvajes que en toda la población humana». Y no hay que olvidar que la calidad de los espermatozoides ha disminuido de forma notable en las últimas décadas. Quizá pueda deberse a la contaminación, aunque no se sabe a ciencia cierta.

Para Henry Gee, «el Homo Sapiens podría ser ya una especie muerta que camina». Considera que la extinción humana es una ley científica que se produce como consecuencia a una reacción tardía a la pérdida del hábitat.

Según los cálculos de los científicos, a mediados del siglo XXI el aumento de población llegará a su punto máximo. Luego, empezará a caer progresivamente y llegará un momento en el que la población «colapsará».