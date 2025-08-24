La catarata sumergida más enorme del planeta ha dejado a científicos sin palabras: «Es completamente única»

Es completamente única esta catarata sumergida más enorme del planeta que ha dejado a los científicos sin palabras. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar con algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Habrá llegado ese día en el que tendremos que apostar con una serie de detalles que hasta al momento no hubiéremos tenido en cuenta. Son días de aprovechar al máximo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Los expertos de la revista Science nos explican que: «Ubicada en la pequeña porción de océano entre Groenlandia e Islandia, la gigantesca cascada conocida como la catarata del Estrecho de Dinamarca tiene 100 millas (160 kilómetros) de ancho. Se sumerge en 11.500 pies (3.505 metros) directamente desde el Mar de Groenlandia hacia el Mar de Irminger, transportando alrededor de 175 millones de pies cúbicos (5 millones de metros cúbicos) de agua por segundo, eclipsando cualquier cascada gigante que puedas encontrar en tierra. Por ejemplo, Angel Falls en Venezuela, la cascada más alta sobre el nivel del mar, es tres veces más corta que la catarata del Estrecho de Dinamarca, y las Cataratas del Niágara llevan 2.000 veces menos agua, incluso durante los flujos máximos».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo más sorprendente de la catarata del Estrecho de Dinamarca no es, tal vez, cómo llegó a ser tan alta y poderosa, sino que una cascada submarina puede existir. Es fácil imaginar un océano como una bañera gigante que se regotea con las mareas, pero el agua de mar es en realidad muy dinámica; las aguas de diferentes temperaturas y salinidades, y, por lo tanto, densidades, siempre interactúan a grandes y pequeñas escalas. La catarata del Estrecho de Dinamarca se forma por la diferencia de temperatura entre las aguas árticas ultrafrías del Mar de Groenlandia y las del Mar de Irminger, ligeramente más cálido. Dado que las moléculas en el agua fría son menos activas y ocupan menos espacio que en el agua tibia, se acompionan más firmemente, haciendo que el agua más fría sea más densa. Eso significa que cuando el agua del Mar de Groenlandia se encuentra con el agua del Mar de Irminger, se desliza a través de él hasta el fondo del océano».

