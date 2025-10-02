El fondo de Warren Buffet cierra la compra de OxyChem por 8.260 millones

Berkshire Hathaway, la dinastía de inversión que lideraba el mítico inversor, Warren Buffet hasta este año, ha cerrado la compra multimillonaria del segmento químico de la compañía petroquímica, Occidental Petroleum Corp (OxyChem) por unos 9.700 millones de dólares (8.260 millones de euros) en efectivo. Es la última operación que cerrado el apodado Oráculo de Omaha tras anunciar su salida de la compañía después de 60 años y nombrar a Greg Abel como su sucesor.

Así, el inversor más famoso del mundo podría despedirse del mundo de las finanzas con esta última compra de OxyChem, que será la más grande desde que fichó a la asegurador Alleghany por 13.700 millones de dólares (11.705 millones de euros) en 2022. La compañía ha sido un líder en el mundo químico y petrolero desde su fundación hace más de cien años, con operaciones en Estados Unidos, Oriente Próximo, además de Canadá y varios países de Centroamérica. El accionista principal de la empresa ha sido Berkshire Hathway desde 2022, cuando Buffet empezó a comprar títulos de la empresa.

Los títulos de Occidental Petroleum, no obstante, han estado girando a la baja en los últimos años tras el pinchazo de los precios del petróleo y la escalada de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania. En este sentido, se han retrocedido en torno al 16% el último año. El gigante ahora cotiza a un descuento del 50% de lo que marcaba en 2014, cuando los títulos cotizaban en máximos históricos. Por otro lado, tras la compra de su rival CrownRock por unos 10.800 millones de dólares (9.224 millones de euros), la empresa ha lidiado con niveles de deuda muy altas.

Así, la venta de OxyChem recortaría la deuda en el balance de la empresa por 8.000 millones de dólares (6.833 millones de euros) y la compañía ya ha anunciado que, con el rescate de Berkshire Hathaway, descartaría cerrar más grandes acuerdos. «Yo creo que hemos terminado con los grandes acuerdos», confesó la consejera delegada de Occidental Petroleum, Vicky Hollub, en una entrevista este jueves. «Esto nos lleva prácticamente a donde necesitamos estar».