Es oficial: el BOE confirma el festivo del 9 de octubre y habrá puente en estas ciudades

El próximo jueves 9 de octubre es festivo en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, ya que se celebra el Día de la Comunidad Valenciana. En esta fecha se conmemora la entrada a la ciudad de Valencia del rey de Aragón Jaime I el Conquistador en 1238. Muchos ciudadanos de esta zona de España podrán disfrutar de un puente de cuatro días en el caso de que cojan el viernes como día libre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el 9 de octubre en la Comunidad Valenciana.

Llega un día festivo y un macropuente para algunos ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Este 9 de octubre será una jornada no laborable en toda la región, ya que, como es tradición desde 1976, se celebra el Día de la Comunidad Valenciana en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Así, el jueves 9 de octubre será festivo en la zona del Mediterráneo. Muchos ciudadanos también tendrán la opción de disfrutar de un puente de cuatro días y la mayoría de colegios de la zona tampoco abrirán el viernes 10 de octubre.

Hasta 27 municipios de la Comunidad Valenciana han optado por declarar como festivo local el viernes 19 de octubre para que los ciudadanos puedan generar un puente de cuatro días. Con respecto a los colegios, el Consejo Escolar declaró como no lectivo este viernes 10 de octubre, por lo que la mayoría de niños en Alicante, Valencia y Castellón también disfrutarán de un merecido puente que se alargará hasta el lunes 13 de octubre. Hay que tener en cuenta que el Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre, no computa como festivo, ya que cae en domingo.

¿Por qué es festivo el día 9 de octubre?

El día 9 de octubre se celebra el Día de la Comunidad Valenciana, ya que se conmemora la entrada a la ciudad de Valencia del rey de Aragón Jaime I el Conquistador en 1238. Este festivo data del siglo XIV en la ciudad de Valencia por orden del rey Jaime II de Aragón y en el resto de la Comunidad Valenciana se oficializó en 1976.

A pesar de que la conquista del Reino de Valencia no se oficializó hasta mediados de 1304, se eligió el 9 de octubre de 1238 como fecha significativa porque ese día se produjo la entrada de Jaime I en la capital. Esta festividad comenzó a celebrarse, concretamente, en 1338, cuando en el 100 aniversario de la conquista de Valencia los habitantes de la ciudad salieron en procesión para pedir a San Dionisio la remisión de las hambrunas. Ese día también salió en procesión el Pendón de la Conquista, que es la bandera que los andalusíes utilizaron para indicar su rendición en la conquista de Valencia.

Los festivos en la Comunidad Valenciana hasta 2026

El jueves 9 de octubre será el primero de los cuatro días festivos de los que podrán disfrutar los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. De aquí a final de año habrá hasta cuatro festivos en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.