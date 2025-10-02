Endesa y Masdar cierran el acuerdo firmado en marzo 2025 sobre 446 MW de plantas fotovoltaicas en funcionamiento en España

Endesa, a través de su filial EGPE, ha cerrado la venta con Masdar, la compañía líder en energía limpia de los Emiratos Árabes Unidos, de una participación minoritaria equivalente al 49,99% del capital social de EGPE Solar 2, entidad íntegramente participada que agrupa cuatro activos fotovoltaicos de Endesa en funcionamiento en España, con una capacidad instalada total de alrededor de 446 MW.

Conforme al acuerdo firmado el 24 de marzo de 2025, Masdar ha abonado 184 millones de euros por la adquisición de dicha participación, importe sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones. El valor (enterprise value) del 100% de EGPE Solar 2 reconocido en el acuerdo es igual a 368 millones de euros.

Esta operación se suma al acuerdo de colaboración que el Grupo Enel y Masdar cerraron en diciembre de 2024 y que se refería a una cartera de 2 GW de otros activos solares ya operativos en España. La venta se enmarca en el modelo de negocio de “Partnership” de Endesa, incluido en su Plan Estratégico 2025-2027, que busca mantener el control de los activos estratégicos al tiempo que maximizar la productividad y el retorno del capital invertido.

La operación se enmarca en una asociación a largo plazo con Masdar, que también prevé acuerdos de compraventa de energía (PPA) a 15 años, mediante los cuales se espera que Endesa, a través de una de sus filiales, adquiera la energía generada por los activos fotovoltaicos vinculados al acuerdo.

La operación se ha cerrado después del cumplimiento de una serie de condiciones precedentes, incluida la autorización del Gobierno de España en materia de inversiones extranjeras.