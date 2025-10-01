Dónde ver el Ludogorets - Betis gratis en directo por televisión y horario del partido de la Europa League.

El Real Betis afronta un durísimo encuentro frente al Ludogorets en esta segunda jornada de la fase de liga de la Europa League. Este choque es vital para los de Heliópolis, ya que necesitan conseguir el triunfo para empezar a sentar esas bases que quieren para pelear por acabar entre los ocho primeros de la clasificación. Y es que en el primer choque firmaron tablas contra el Nottingham Forest y no pueden permitir que los equipos de arriba se distancien. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda con el conjunto verdiblanco en Razgrad, Bulgaria.

A qué hora es el Ludogorets – Real Betis de Europa League

El Real Betis viaja a Bulgaria para enfrentarse al Ludogorets en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. Los de Manuel Pellegrini comenzaron su participación en la competición de plata del fútbol europeo con un empate (2-2) frente al Nottingham Forest y es por ello que tratarán de firmar su primera victoria en este torneo. No lo tendrán nada fácil en Razgrad, ya que el conjunto búlgaro consiguió debutar con triunfo a domicilio por 1-2 contra el Malmö sueco.

Horario del Ludogorets – Betis de la Europa League

La UEFA ha programado este vibrante Ludogorets – Real Betis que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 2 de octubre. El organismo que rige el fútbol europeo ha fijado este choque en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados de ambos conjuntos para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Ludogorets Arena de Razgrad.

Dónde ver el Ludogorets – Betis en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la competición de plata del fútbol continental. Este Ludogorets – Real Betis de la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que destacar que este canal es de pago, lo que significa que no se podrá ver gratis en abierto y habrá que tener contratado el paquete que incluyen las diferentes competiciones europeas para ver todo lo que suceda en el Ludogorets Arena.

Además, toda la hinchada del cuadro verdiblanco y seguidores de las competiciones europeas en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Ludogorets – Betis que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará accesible la página web para todos los clientes para ver todo lo que ocurra en el Ludogorets Arena con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta jornada 2 de la fase de liga de la Europa League, donde estaremos prestando especial atención a los de Heliópolis y al Celta. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica de este Ludogorets – Real Betis que se juega en Razgrad y compartiremos las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde Bulgaria.

Dónde escuchar por radio en directo el Ludogorets – Real Betis

Los aficionados del conjunto andaluz que no puedan ver este partidazo correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con tierras búlgaras para contar el minuto a minuto de este vibrante Ludogorets – Real Betis.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Ludogorets – Betis

El Ludogorets Arena, situado en la ciudad búlgara de Razgrad, será el escenario donde el Ludogorets y el Real Betis se vean las caras en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 2011 y tiene capacidad para recibir a unos 11.000 espectadores. Se espera un gran ambiente este jueves en el campo y los de Manuel Pellegrini van a tener que pelear contra ese jugador número 12 que espera ser la afición.

La UEFA ha designado al árbitro austríaco Julian Weiberger para que imparta justicia en el Ludogorets – Real Betis correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la Europa League. A los mandos del VAR estará su compatriota Alan Kijas revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped para, si considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Ludogorets Arena.