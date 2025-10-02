La AEMET confirma que lo que llega es extremo para esta época en España: estas van a ser las zonas afectadas

Los expertos de la AEMET no dudan en advertir lo que está por llegar en esta época del año, será mejor que nos preparemos para ver llegar un destacado cambio. Las zonas afectadas son las que vamos a ver llegar de una forma que quizás nos costará creer con algunas novedades que pueden ser claves. Sin duda alguna, deberemos estar listos para poder afrontar algunos cambios que pueden ser claves. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor, este otoño parece que nos dará ninguna tregua.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En la Península y Baleares se espera predominio de altas presiones con cielos, en general, poco nubosos o nubes altas. Únicamente pueden darse nubes bajas matinales en el norte de Galicia y Cantábrico, así como en el área mediterránea, donde serán más persistentes por la entrada de flujo de aire húmedo, con posibilidad de lluvias débiles en litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, sin descartar del todo litorales de Alborán occidental. Durante la madrugada las precipitaciones pueden ser fuertes en litorales de Barcelona y del norte de Tarragona. Asimismo, se desarrollarán nubes de evolución en el tercio sur, fachada oriental y Baleares, con posibilidad de chubascos débiles ocasionales en montaña de prelitorales mediterráneos. Podrían prolongarse a últimas horas en el Pirineo y litorales catalanes. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes con posibilidad de chubascos débiles en medianías, sin descartar alguna tormenta, aunque, con un margen incertidumbre, es posible la entrada de una masa subtropical inestable con mayor nubosidad y posibilidad de chubascos ocasionalmente moderados también en las orientales. Nieblas matinales en zonas del extremo norte, Cataluña, sudeste y centro este, así como nieblas costeras, tendiendo a penetrar al interior por la tarde, en las Rías Gallegas. Temperaturas máximas en aumento en el interior peninsular, acusado en el alto Ebro y Cantábrico interior, en descenso en el este de Cataluña, Rías Baixas, con pocos cambios en el resto. Mínimas sin grandes cambios. Posibles heladas débiles aisladas en cumbres del Pirineo».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán vientos moderados de componente este en Alborán y, con intervalos de fuerte, en el Estrecho. En el Cantábrico componente este rolando a oeste. Moderados del norte en Ampurdán y este de Baleares, tendiendo a disminuir. En el resto de zonas, vientos flojos variables, más intensos en litorales. En Canarias flojo a moderado de componente este y, en zonas altas, variable». Por lo que tocará prepararse para seguir casi en pleno verano en las horas centrales del día y esperar un cambio de tendencia que puede ser esencial.