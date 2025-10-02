La ayuda de 600 euros del SEPE que casi nadie conoce: sólo necesitas cumplir 2 requisitos

El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros a los artistas que estén en situación de desempleo. El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece una prestación económica a los ciudadanos que desempeñen su trabajo en las artes escénicas, audiovisuales y musicales. Para ello tendrán que cumplir con una serie de requisitos, siendo el imprescindible que estén en situación de desempleo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de 600 euros que ofrece el SEPE para los artistas españoles.

Desde fuera, el gremio de los artistas puede seducir por la proyección que da la pantalla y la apariencia de que sea un sector boyante en lo económico, pero lo cierto es que un gran número de artistas también atraviesan situaciones de precariedad. El hecho de ser trabajadores autónomos también desemboca en dificultades para acceder a una prestación contributiva por desempleo y por ello el SEPE ofrece a este sector lo que se denomina ‘paro de los artistas’.

Esta prestación económica está destinada a las profesionales que estén dedicadas a las actividades artísticas (artes escénicas, audiovisuales y musicales) y también a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para el desarrollo de las actividades artísticas. Esta ayuda del SEPE puede llegar a alcanzar hasta los 600 euros para los artistas que cumplan con los requisitos que se estipulan en los canales oficiales de la Administración.

La ayuda de 600 euros del SEPE

«Prestación especial de artistas», así define el SEPE esta ayuda de 600 euros que explica de la siguiente manera. «Las personas trabajadoras dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, tendrán derecho a la prestación por desempleo especial», informa en la introducción antes de establecer los requisitos para poder acceder a esta ayuda de 600 euros mensuales del SEPE.

Según especifica el SEPE, los requisitos son los siguientes:

Que, en su caso, desde la fecha de la extinción de la anterior prestación especial hasta la fecha de nacimiento de la nueva prestación especial, haya transcurrido, al menos, un año.

Encontrarse en situación de desempleo.

Estar afiliadas a la Seguridad Social.

No tener derecho a un alta inicial de la prestación por desempleo de nivel contributivo ordinaria.

Firmar el acuerdo de actividad.

Con respecto al periodo de cotización necesario para acceder a esta ayuda de 600 euros, el SEPE aclara lo siguiente:

60 días de alta en Seguridad Social con prestación real de servicios en la actividad artística dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de la situación legal de desempleo.

180 días de alta en Seguridad Social con prestación real de servicios en la actividad artística o por regularizaciones anuales ya realizadas, dentro de los seis años anteriores a la fecha de la situación legal de desempleo.

Cuantía y duración

La duración de esta prestación será de un máximo de 120 días y la cuantía será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento. El SEPE también especifica que «salvo cuando la media diaria de las bases de cotización correspondientes a los últimos sesenta días de prestación real de servicios en la actividad artística sea superior a 60 euros, en cuyo caso será igual al 100 por cien del IPREM».

Es decir, la ayuda del SEPE a la que podrán acceder los artistas será de hasta 600 euros que podrán disfrutar durante un periodo de 120 días sin posibilidad de prórroga. Durante este tiempo también se cotizará para la jubilación, cuya base coincidirá con la base de cotización mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social.