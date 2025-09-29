Los fabricantes prevén una caída de las ventas de coches 100% eléctricos ante el fin de las ayudas a la compra de este tipo de motorizaciones en al menos nueve comunidades autónomas. El sector calculaba que el año podría cerrar cerca de las 100.000 operaciones comerciales; no obstante, si el Gobierno de Pedro Sánchez no reactiva el plan Moves III, esta cifra podría hundirse hasta las 90.000 matriculaciones en 2025, lo que supondría dejar atrás la ansiada cuota de mercado del 10%. Ante esta situación, las patronales ya negocian con el Ejecutivo un nuevo plan con el objetivo de evitar que se congele la demanda tras el aumento de las ventas de los últimos meses.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «el fin de los fondos de las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos en nueve comunidades podría afectar de forma directa a las previsiones del sector».

«Al cierre del primer semestre del año, los cálculos apuntaban a más de 100.000 matriculaciones de este tipo de motorizaciones, pero la falta de ayudas del Ejecutivo puede reducir este número notablemente, incluso un 10%, hasta cerrar el año con 90.000 operaciones comerciales de coches 100% eléctricos», añaden las citadas fuentes.

En el conjunto del año, las ventas de coches eléctricos suman 70.300 unidades, un 89,6% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta acumular una cuota del 7,68%. Cabe destacar el dato de agosto, mes en el que las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 153,9% con 7.786 operaciones comerciales, lo que llevó a este tipo de motorizaciones a superar el ansiado 10% de matriculaciones del mercado total.

Ventas de coches eléctricos en España

Con estas cifras, José López-Tafall, director general de Anfac, ha indicado que «agosto vuelve a ser un reflejo del buen comportamiento del mercado electrificado durante este año. Sólo en este mes, la cuarta parte del mercado de turismos ha sido de unidades con enchufe y en el año ya se suma el 18% total de las ventas». «Son muy buenas cifras que han de llevar al optimismo, pero no al conformismo», ha insistido.

«La demanda de vehículos electrificados ya es una realidad que se está reflejando mes tras mes. Las marcas ya están poniendo de su parte, con un gran esfuerzo comercial de cara a los clientes. Pero este esfuerzo ha de verse complementado con un plan de ayudas suficiente y eficiente para seguir fomentando su compra. La realidad de la demanda actual y el hecho de que algunas CCAA ya hayan anunciado el fin de los fondos asignados ha de ser incentivo suficiente para dotarles de nuevos fondos y de agilizar su asignación mediante ayudas directas a los clientes. Hay que actuar de inmediato con medidas eficaces para aprovechar el buen momento que atraviesa el mercado electrificado», ha concluido el director general de la patronal de los fabricantes de automóviles.