Un policía local será juzgado por atropellar a tres peatones en Palma: uno murió y dos resultaron heridos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra este jueves, la vista previa del juicio contra un agente de la Policía Local de Palma acusado de atropellar a tres peatones durante una persecución policial en junio de 2022. A raíz del impacto, uno de los transeúntes, un hombre de 36 años, falleció a causa de las graves heridas sufridas.

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una condena económica de unos 6.500 euros, al considerar que los hechos constituyen un delito de homicidio por imprudencia menos grave y dos delitos de lesiones por imprudencia también menos grave. Además de la multa, el fiscal pide que el agente asuma el pago de las correspondientes indemnizaciones a las víctimas.

En concreto, la acusación pública reclama una compensación de 81.500 euros para los familiares del hombre fallecido, quien murió tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo. Para los otros dos peatones, que resultaron heridos de diversa consideración, se solicita una indemnización de 21.578 euros en un caso, y algo más de 8.100 euros en el otro.

Persecución con trágico desenlace

Los hechos se produjeron en la madrugada del 2 de junio de 2022, sobre las 00:35 horas. El agente acusado circulaba al volante de un coche patrulla con las señales luminosas activadas, en el contexto de una operación de urgencia. Según la investigación, el vehículo policial estaba implicado en la persecución de un coche cuyo conductor presuntamente acababa de cometer un delito de violencia de género.

De acuerdo con el escrito de acusación, al llegar a la intersección entre la calle Consolat y el paseo Sagrera, el agente conducía a una velocidad superior a la permitida. La Fiscalía sostiene que, debido a una supuesta «falta de atención», el policía no advirtió que la vía finalizaba en ese punto. En su intento por frenar bruscamente y desviar el coche para evitar una colisión mayor, perdió el control del vehículo, que terminó impactando contra un bordillo e invadiendo la acera.

Fue en ese momento cuando el coche arrolló a tres peatones que se encontraban en la zona peatonal. El impacto tuvo consecuencias devastadoras. Uno de los viandantes perdió la vida casi en el acto debido a la gravedad del traumatismo craneal. Las otras dos víctimas, una mujer de 35 años y un hombre de 25, sufrieron lesiones que requirieron atención médica, incluyendo intervenciones quirúrgicas y tratamientos posteriores.

La vista previa de este jueves servirá para determinar si se alcanza algún acuerdo entre las partes o si el caso avanzará hacia un juicio oral. En ella se debatirán las pruebas presentadas, las posibles responsabilidades civiles y penales, y se evaluarán los testimonios que podrían incorporarse en la fase oral del juicio.

Este caso ha generado un notable interés público, ya que involucra el uso de un vehículo oficial en una situación de emergencia y pone sobre la mesa la responsabilidad de los cuerpos de seguridad cuando se producen accidentes en el ejercicio de sus funciones. Además, el hecho de que el incidente ocurriera en una zona céntrica y peatonal de Palma ha incrementado la atención mediática y social sobre los protocolos de actuación policial en entornos urbanos.