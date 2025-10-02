El padre Ángel rinde culto en su iglesia a Almudena Grandes, escritora que se mofó de las monjas violadas

El padre Ángel, responsable de la Iglesia de San Antón en Madrid, rinde culto en el interior del templo católico a la escritora Almudena Grandes, la misma que se mofó de las monjas violadas por los milicianos del Frente Popular en la Guerra Civil.

Grandes, fallecida en noviembre de 2021, aparece referenciada -la primera- con su nombre y con una fotografía en uno de los dos grandes paneles instalados en la iglesia en señal de homenaje a personajes públicos laicos que, según este polémico sacerdote, representan a «mujeres y hombres que hacen un mundo mejor».

En el caso de Almudena Grandes, llama la atención este reconocimiento en una iglesia católica cuando ella misma se burló de la Madre Maravillas y de las monjas violadas por el terror rojo en el 36.

En una columna publicada en el diario El País en 2008 bajo el título México, Almudena Grandes llegó a escribir: «Un tribunal ha constatado la muerte de Franco. Qué risa, dicen algunos. Yo prefiero reírme de otras cosas. Déjate mandar. Déjate sujetar y despreciar. Y serás perfecta. Parece un contrato sadomasoquista, pero es un consejo de la madre Maravillas. ¿Imaginan el goce que sentiría al caer en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos? En 1974, al morir en su cama, recordaría con placer inefable aquel intenso desprecio, fuente de la suprema perfección».

Poco antes, en 2007, la escritora también se descolgó en la presentación de una de sus obras en Sevilla con unas declaraciones guerracivilistas. La madrileña Almudena Grandes manifestó que cada mañana «fusilaría» a dos o tres voces que le «sacan de quicio», ya que «estamos en un país en el que la derecha española recuerda más a la de la II República que a la del franquismo», enfatizó entonces. La novelista acusó a la derecha de reclamar el derecho a gobernar «por gracia divina», puesto que «no ha sabido reaccionar como un partido político derrotado, sino como alguien a quien le roban el bolso», señaló.

De igual modo, en 2021, en un artículo también publicado en el rotativo de Prisa y dedicado a Santiago Carrillo, señalado por la matanza de Paracuellos como responsable de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, Almudena Grandes se limitó a calificar esta masacre como «una anomalía histórica y moral», esto es, «la equiparación sistemática de los golpistas que desencadenaron una guerra civil con los defensores de la legalidad constituida, que no hemos logrado supera todavía», recalcó.

Hija Predilecta

En 2022, el Ayuntamiento de Madrid nombró Hija Predilecta a Almudena Grandes a título póstumo. Sin embargo, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, confesó en una entrevista en OKDIARIO que él no hubiera otorgado tal nombramiento a la escritora comunista, pero que lo tuvo que hacer para sacar adelante los Presupuestos.

«Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid, pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos», declaró el alcalde a este periódico.

El regidor madrileño explicó así la decisión de nombrar a la escritora Hija Predilecta de la ciudad, como le pidió el grupo Recupera Madrid de concejales carmenistas a cambio de aprobarle las cuentas municipales para 2022.

Unos meses después de aquellas declaraciones, en otra entrevista con OKDIARIO, Almeida también se manifestó en contra de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renombrar la principal estación de trenes de la capital con la denominación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Sánchez, Begoña Gómez y el padre Ángel en el último Congreso del PSOE. (Foto: EP)

Junto al de Almudena Grandes, vinculada a Izquierda Unida, también aparecen destacados otros nombres de destacados políticos de izquierdas en los paneles instalados por el padre Ángel en la iglesia de San Antón, patrón de los animales. Es el caso de dos ex secretarios generales del sindicato UGT y ex diputados del PSOE en el Congreso: Nicolás Redondo Urbieta y Cándido Méndez.

Cabe recordar que el padre Ángel ocupó un asiento destacado y preferente entre los militantes asistentes al último Congreso Federal del PSOE de Pedro Sánchez, celebrado del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2024 en Sevilla. De hecho, las cámaras lo captaron justo detrás del propio secretario general de los socialistas y de su mujer pentaimputada por delitos de corrupción, Begoña Gómez.