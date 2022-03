El pasado 3 de enero, José Luis Martínez-Almeida confesó en una entrevista en OKDIARIO que él no hubiera nombrado a Almudena Grandes Hija Predilecta de la ciudad, pero que lo tuvo que hacer para sacar adelante los Presupuestos. Sus palabras desataron un aluvión de críticas por parte de la izquierda. En esta nueva entrevista, el alcalde de Madrid se reafirma. Y asegura también que no hubiese renombrado la estación de Atocha tras la decisión del Gobierno de cambiarle el nombre por Puerta de Atocha – Almudena Grandes como parte de un plan que prevé rebautizar con el nombre de mujeres a las principales estaciones de tren del país.

Pregunta.- ¿Usted cerraría el Ministerio de Igualdad, que nos cuesta a los españoles 550 millones para que los amiguetes de Irene Montero se lleven dinerito?

Respuesta.- Las políticas de igualdad no exigen un Ministerio de Igualdad para Irene Montero. Eso lo tengo clarísimo.

P.- Y si usted fuera presidente del Gobierno, ¿lo cerraría?

R.- Desde luego, 23 ministerios no tendría. Estoy seguro de que Alberto Núñez Feijóo no va a tener 23 ministerios. Entre otras cosas, porque si uno ve el número de consejerías que hay en Galicia sabe que siempre es mínimo. Lo que sí habrá serán políticas de igualdad. En los términos en que está concebido, el Ministerio de Igualdad es más bien un instrumento de propaganda de este Gobierno que un instrumento efectivo. Lo importante no es si hay un Ministerio de Igualdad, es si hay políticas que sean de igualdad real y efectiva. Y eso no pasa por el concepto de igualdad que tiene Irene Montero y gran parte de la izquierda. Coincido con la presidenta de la Comunidad de Madrid en que esos 20.000 millones estarían mejor en el bolsillo de los españoles que gestionados por Irene Montero.

P.- ¿Se arrepiente de haber dicho que Almudena Grandes no se merecía ser Hija Predilecta de Madrid?

R.- Es cierto que, cuando uno echa la vista atrás y ve determinadas declaraciones y la polémica que se origina, sobre todo cuando, por mucho que uno pueda discrepar, es una persona que ha fallecido y todavía está reciente el dolor de sus familiares, quizás podía haberme expresado de otra manera… Pero, insisto, dije lo que pensaba.

P.- ¿Se merece Almudena Grandes que la estación de Atocha lleve su nombre?

R.- Lo que no creo es que debamos renombrar estaciones que ya son clásicas de la ciudad de Madrid y nombrar sólo a los que consideramos afines.

P.- He sido muy concreto, ¿se lo merece Almudena Grandes?

R.- Yo no hubiera renombrado la estación de Atocha, pero ni con Almudena Grandes ni con otro nombre. La estación de Atocha ya tiene una entidad propia, está en el patrimonio sentimental de los madrileños. Habrá nuevas infraestructuras, locales, espacios a los que se les puedan dar nombres. No hubiera renombrado una estación. Pero insisto: ya que hay una política de renombrar, que no sea sólo con sus afines.

P.- ¿Qué van a hacer desde el Ayuntamiento para paliar el drama de Ucrania tras la invasión de ese nuevo Hitler que es Putin?

R.- Estamos ante un tipo que no tiene escrúpulos. No sé exactamente qué mecanismo mental le ha llevado a esto, pero tiene que contar con toda la condena y la repulsa. Por eso, es triste que en el Gobierno de España haya personas que no estén abiertamente en contra y que se sitúen en la equidistancia respecto de la situación que vive Ucrania. Es admirable la respuesta que el pueblo de Madrid ha dado frente a la invasión, la ola de solidaridad se ha desbordado, los autobuses y los taxis están yendo a la frontera de Polonia con Ucrania, que no es un lugar fácil en estos momentos… Al Gobierno le hemos ofrecido la total y absoluta cooperación y disponibilidad de este Ayuntamiento para la gestión de los refugiados.

P.- ¿Habilitarán alguna instalación municipal?

R.- Ya tenemos una instalación municipal para refugiados, Las Caracolas, y habilitaremos los espacios que sean necesarios para poder acogerlos. Nosotros, que estamos profundamente orgullosos de ser españoles, nos sentimos también ucranianos estos días.