José Luis Martínez-Almeida admite en esta entrevista con OKDIARIO -la primera tras la crisis en el PP- que la relación con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, es «complicada». No obstante, reivindica su autonomía para decidir sobre los pactos electorales en 2023. «Nadie me va a decir, y menos la izquierda, con quién puedo o no puedo pactar», advierte. Almeida destaca su sintonía con Begoña Villacís, vicealcaldesa madrileña, aunque, preguntado por si la tentará para su lista electoral, afirma que «ella ya lo ha descartado».

PREGUNTA- ¿Se hará un Mañueco si, en 2023, necesita los votos de Vox para gobernar?

RESPUESTA.- Lo primero que hay que hacer es conseguir la mayor victoria posible para poder gobernar en solitario, que es mi objetivo, porque eso quiere decir que una amplísima mayoría de madrileños ha confiado en el proyecto que les presentaremos en 2023. Hasta las elecciones, ese va a ser mi discurso. Después de las elecciones, lo que nadie me va a decir, y menos la izquierda, es con quién puedo o no puedo pactar. Pero mi objetivo es gobernar en solitario, tener la mayoría más amplia posible y a eso me voy a dedicar.

P.- Si tiene la necesidad, ¿le dolerán prendas a la hora de pactar con Vox o caerá en la trampa dialéctica de la izquierda mediática y política de que no hay que pactar con la supuesta extrema derecha?

R.- Es difícil que eso me pase a mí cuando tengo un pacto de investidura con Vox en el año 2019.

P.- ¿Cómo es su relación con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid?

R.- Es cierto que, desde el punto de vista político, la relación con Javier Ortega Smith es complicada. A raíz de la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones del distrito Centro se produjo una separación importante. Entendí que era una discrepancia política, pero que no debía contaminar el resto de relaciones. Por eso, me sorprendió mucho que ni siquiera se sentaran a negociar los Presupuestos con el equipo de Gobierno, porque eran unas cuentas buenas para Madrid. Dicho lo cual, no voy a ser yo el que le aplique el cordón sanitario a Javier Ortega Smith. Lo que le dije es: «Quien se está apartando es usted, quien está haciendo realidad el sueño de la izquierda de que Vox no tenga capacidad de interlocución en este Ayuntamiento es usted, porque se niega a sentarse con el equipo de Gobierno». Ésa es la relación política. Pero la relación personal puedo garantizar que es buena.

P.- ¿Y con Begoña Villacís? Ella tira a matar últimamente contra usted.

R.- No diría eso.

P.- Sé que la relación personal es muy buena, pero políticamente va a cuchillo.

R.- Desde el punto de vista político, si fuera a cuchillo, se hubiera planteado una moción de censura. Y, desde el primer momento, la descartó en público y en privado. Y eso se lo quiero agradecer, porque la tentación de ser alcaldesa está ahí. La izquierda estaría feliz de quitar a Almeida de en medio y poner a Begoña Villacís de alcaldesa, aunque tampoco sea su alcaldesa ideal, pero con eso se quitarían a Almeida y al PP de en medio. Gente de la izquierda ya dijo que aquí iba a haber una moción de censura y Begoña lo desmintió en público y en privado. Yo en eso le estoy muy agradecido. Dicho lo cual, tampoco olvidemos una cosa: somos dos partidos distintos y es lógico que tengamos que competir entre nosotros.

P.- ¿La va a llevar en su lista electoral el año que viene?

R.- Es que ella ya lo ha descartado.

P.- Lo descartó hace tiempo, hace un año y pico.

R.- Por eso. Pero hay que atender a lo que ella ha dicho.

P.- Insisto, ¿le abriría la puerta a la señora Villacís en su lista?

R.- Creo que hay que abrir la puerta a cualquier persona que sea de valía, que comparta un proyecto común de valores de centroderecha liberal, que tenemos un Gobierno que no nos merecemos en España y que, si queremos ser grandes, es porque somos capaces de aglutinar a mucha gente.

P.- La pregunta es por Villacís. Es de centroderecha y es de valía.

R.- Yo puedo dar mi opinión, pero ella ya ha dicho la suya y es que no va a ir en las listas del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid… Ahora bien, si usted me pregunta «¿usted tiene estima política por Begoña Villacís?» Por supuesto.

P.- ¿Tanto como para llevarla en la lista?

R.- Eso sería una falta de respeto decirlo en este momento, a 15 meses de las elecciones municipales. Ella pertenece a otro partido, Ciudadanos, que está pasando una situación complicada. Hemos mantenido un Gobierno contra viento y marea. Fíjese en lo que ha pasado en esta legislatura, todos los vaivenes que ha habido y, sin embargo, hemos mantenido el Gobierno porque, como usted dice, hay una buena relación personal al margen de las diferencias políticas. Que yo me pronuncie al respecto sería una cierta falta de respeto cuando ella misma lo ha dicho. Ahora, si usted me pregunta «¿considera que Begoña Villacís es una persona de gran valía política?» Sí.

P.- Explíqueme lo de Madrid Central. Yo soy vecino de Madrid y no lo llego a entender. Y mucha gente de mi entorno, de la derecha sociológica, opina lo mismo.

R.- Lo explico y además dando la cara porque soy consciente de cuál era mi promesa electoral y no hay que hacer un Pedro Sánchez, que es decir una cosa en campaña y luego no dar la cara y tomar por tontos a los ciudadanos. Los ciudadanos saben que Almeida dijo que con él se acababa Madrid Central. Pero es que Almeida sacó 15 concejales y Vox sacó cuatro. Suman 19 sobre 57. Teníamos que hacer un pacto de Gobierno con Ciudadanos; y Ciudadanos tenía otra visión de Madrid Central. Y creo que era mejor llegar a un pacto que permitiera solucionar los problemas que tenía Madrid Central que dejar que siguiera gobernando la izquierda por el hecho de no ponernos de acuerdo. Además, tenemos una ley de cambio climático del Gobierno que obliga a todas las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una Zona de Bajas Emisiones antes de 2023. Y, en cuarto lugar, nuestro mensaje en materia de sostenibilidad ambiental es que tiene que ser compatible con la sostenibilidad económica, que no se puede desequilibrar la balanza. ¿Qué es lo que hemos hecho en Madrid Central? Que los comerciantes tengan exactamente los mismos permisos que los vecinos, que era su principal reivindicación; que los aparcamientos funcionen con total normalidad… No está prohibido ir al distrito Centro en coche, lo que no se puede es cruzar con el coche por el distrito Centro. Si uno quiere ir, mete el coche en el parking y no tiene ningún problema. Hemos puesto líneas de transporte público gratuito para animar a la gente a que vaya al centro. Y, por último, cuando tanto se nos critica desde Vox, hay unas declaraciones de Javier Ortega Smith en las que dice literalmente: “La estrategia de Madrid 360 la apoyamos desde Vox porque acaba con la política de prohibiciones de Manuela Carmena y genera alternativas”. Por tanto, Vox en aquel momento sí nos apoyó.

P.- Entonces, ¿por qué se ha montado este lío? Ha habido un problema de comunicación por parte del Ayuntamiento…

R.- Ya sabe usted que, cuando gobernamos o cuando estamos en la oposición, ésa es una de las principales quejas que se tiene hacia nosotros, que no acabamos de comunicar bien lo que hacemos. A lo mejor, puede que no comunicáramos excesivamente bien qué es lo que habíamos hecho en esa Zona de Bajas Emisiones del distrito Centro.