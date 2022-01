“Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos». Así explica el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista a Hoy Responde de OKDIARIO, la decisión de nombrar a la escritora Hija Predilecta de la ciudad, como le pidió el grupo Recupera Madrid de concejales carmenistas a cambio de aprobarle las cuentas municipales para 2022.

Almudena Grandes, recientemente fallecida, dejó escrito entre otras cosas: «Cada mañana fusilaría a dos o tres voces que me sacan de quicio. Estamos en un país en el que la derecha española recuerda más a la de la II República que a la del franquismo donde se vuelve a reclamar el derecho a gobernar por gracia divina». Le leemos al alcalde la frase y él nos recuerda («mucho más lamentable») lo que escribió Grandes imaginando la violación de la Madre Maravillas: «¿Imaginan el goce que sentiría al caer [la Madre Maravillas] en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y -¡mmm!- sudorosos?».

Esta era Almudena Grandes, último mito de la izquierda. El alcalde da la vuelta al argumento de quienes afirman que se ha arrodillado ante ella: «Cuando murió Almudena Grandes -afirma Almeida- es cierto que nosotros votamos en contra de nombrarla Hija Predilecta. Votamos a favor de darle una calle porque al margen de esas cosas lamentables que escribió fue una persona que ha leído mucha gente, con premios literarios y vinculada a Madrid». Para el alcalde, «el problema lo tiene una izquierda que para aprobar un acuerdo presupuestario tiene que pedir que se declare Hija Predilecta a Almudena Grandes. Yo no lo hubiera hecho de ser ellos porque no creo que Almudena Grandes deba formar parte de un acuerdo presupuestario. No es una muestra de debilidad nuestra, sino de debilidad argumental suya que para aprobar unos Presupuestos tengan que imponer a Almudena Grandes. No se lo merece ni la memoria que ellos defienden de la escritora».

«He ponderado»

Almeida explica su decisión: «Yo he hecho un balance, una ponderación. Puede que me equivoque, pero si puedo bajar los impuestos a 700.000 recibos del IBI o que la Policía pueda incorporar cientos de efectivos a cambio de que Almudena Grandes sea Hija Predilecta, yo creo que los madrileños prefieren que se les bajen los impuestos y que pueda haber más policía en la calle». Y añade: «¿De verdad alguien piensa que un presupuesto de 5.600 millones de euros puede decaer porque la izquierda -en un ejercicio de debilidad- planteé que Almudena Grandes sea Hija Predilecta? Es una ponderación la que he hecho».

«No lo merece»

Almeida repite: «El personaje no lo merece. Yo, motu propio, no lo hubiera hecho. En toda negociación hay que hacer cesiones. Nos gustarán más o menos. Pero he sacado unos Presupuestos que prevén una rebaja fiscal de 400 millones consolidada en los tres años de gobierno, que nos permite hacer obras emblemáticas como la peatonalización de la Puerta del Sol, que el gasto social supere los 1.000 millones de euros por primera vez en un año decisivo de la crisis o establecer las condiciones económicas para que Madrid siga siendo la locomotora y el motor de la recuperación. Hice un equilibrio. En la ponderación de intereses, si esto es lo que la izquierda pedía, compensaba aprobar estos Presupuestos».

Fundación Madrina

La otra pata polémica del acuerdo de Almeida con la izquierda de Recupera Madrid ha sido la retirada de la subvención nominativa a la Fundación Madrina.

«¿Qué opina de la Fundación Madrina?», le preguntamos. “La labor de la Fundación Madrina es loable y digna de elogio”, responde el alcalde de Madrid. Y aclara: «La subvención nominativa que ha tenido la Fundación Madrina ha estado un año sólo en los Presupuestos y fue porque Vox nos lo pidió por primera vez el año pasado». El alcalde popular señala que «nosotros no somos partidarios de subvenciones nominativas, sino de subvenciones a las que puedan concurrir cualesquiera asociaciones en un campo determinado».

Responde a Ortega Smith

Almeida responde a las acusaciones de Vox y Javier Ortega Smith: «Quienes dicen que a cambio de la subvención de la Fundación Madrina voy a subvencionar chiringuitos de la izquierda [LGTBi etc…], les digo que el dinero de la Fundación Madrina va a un programa de apoyo abierto a todas las asociaciones de maternidad y provida». El alcalde zanja la cuestión: «La Fundación Madrina podrá acceder a esos fondos en igualdad de condiciones que el resto para apoyar a los más desfavorecidos».