Segundo Sanz explica cómo OKDIARIO destapó la mezquita instalada por el padre Ángel en la catedral de Justo

Durante décadas, desde los años sesenta, Justo Gallego, un agricultor de Mejorada del Campo que también trabajaba como albañil, levantó una catedral de materiales reciclados en honor a la Virgen del Pilar tras recuperarse de una tuberculosis. Una obra de fe y perseverancia que no está consagrada, pero que fue conocida internacionalmente por un anuncio de Aquarius en el año 1995.

Pocos meses antes de fallecer en noviembre de 2021, a los 96 años, Justo donó la catedral a Mensajeros de la Paz, la asociación del padre Ángel, quien la ha convertido en un centro social.

La polémica ha llegado a raíz de una exclusiva de OKDIARIO sobre la indignación vecinal que existe en este municipio del este de Madrid. La organización del padre Ángel ha montado una mezquita en el espacio que Justo, de profundas convicciones cristianas, construyó emulando un baptisterio. Mensajeros de la Paz también ha instalado en la catedral de Justo una especie de sinagoga y una capilla evangélica.

Los musulmanes de Mejorada rezaron durante varios meses de 2024 en esta mezquita, pero ya no lo hacen y se reúnen para la oración en un lugar más discreto del pueblo. No obstante, según un ex chófer del padre Ángel entrevistado por OKDIARIO, en el interior de la catedral hay varias estancias destinadas a viviendas. Y en una de ellas habita una familia musulmana.

Además, este ex trabajador de Mensajeros de la Paz ha contado a este periódico que él mismo ha sido testigo de la inseguridad de esta construcción. Román Vidal nos ha revelado que varias veces le han caído piedras del techo, justo al lado.

Precisamente, a partir de un documento oficial del Ayuntamiento, este diario ha publicado también que los técnicos municipales califican la catedral como una edificación irregular que no puede tener actividad alguna. Pese a ello, el padre Ángel celebra aquí bailes y conciertos. Y todo ello, desdeñando el legado de Justo.