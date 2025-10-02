Jurassic World The experience Madrid: entradas, horarios, cómo llegar, cuándo termina y toda la información

Si te gustan los dinosaurios o eres fan de la saga de Parque Jurásico, tienes en Madrid una exposición que no te vas a querer perder porque además, acaba en breve. Jurassic World: The Experience, que se puede visitar en el Espacio Ibercaja Delicias y es una especie de viaje al pasado, un lugar donde los dinosaurios vuelven a caminar entre nosotros gracias a una recreación inmersiva que está dando mucho que hablar.

La propuesta es clara: vivir en primera persona lo que tantas veces hemos visto en la gran pantalla. No se trata únicamente de contemplar figuras gigantes, sino de formar parte de la aventura. Una experiencia inmersiva que comienza en el ferry que traslada a los visitantes a la Isla Nublar hasta los encuentros cara a cara con criaturas tan imponentes como el Tiranosaurio rex o el majestuoso Brachiosaurio, cada paso del recorrido consigue lo que promete: hacernos sentir dentro de la saga. La muestra no es nueva en el mundo, si bien ya ha pasado por ciudades como Toronto o Londres con gran éxito, pero sí es la primera vez que se instala en Madrid. Y lo hace a lo grande. Dinosaurios de hasta siete metros de altura, laboratorios genéticos como en las películas, crías adorables como Baby Bumpy y experiencias interactivas que combinan ciencia y espectáculo. Todo esto hasta principios de noviembre, así que si no quieres perdértela toma nota porque te ofrecemos todos los detalles a continuación: entradas, cómo ir, dónde se ubica y cuánto dura Jurassic World: The Experience

Dónde comprar entradas para ‘Jurassic World: The Experience’ Madrid

Las entradas se venden en la web oficial de la exposición y también a través de plataformas habituales de espectáculos en Madrid. Los precios varían: la entrada general cuesta 22 euros, la Premium sube a 28 euros (con ventajas extra) y existen tarifas reducidas desde 19 euros. Los niños de hasta 2 años entran gratis, algo que las familias agradecen. Además, hay packs familiares y descuentos para grupos grandes, aunque en ese caso conviene contactar directamente con la organización.

Si estás pensando en ir, lo mejor es no esperar al último momento. Los fines de semana y los festivos suelen ser los días más concurridos y es fácil quedarse sin sitio. Como cada entrada está asociada a un pase concreto, lo más recomendable es comprar con antelación y asegurarse así del horario que mejor encaje.

Horarios de la exposición inmersiva Jurassic World

Los horarios varían en función del día, pero podemos decir que puedes encontrar entradas entre las 16:30 y las 20:30. Por otro lado, el acceso se cierra una hora antes del final de la jornada y es buena idea llegar con algo de margen (unos 30 minutos) para entrar con calma y sin prisas.

Dónde es y cómo llegar

La experiencia está montada en el Espacio Ibercaja Delicias, situado en Paseo de las Delicias, 61. Se trata de una ubicación céntrica y muy bien conectada, lo que facilita la visita sin necesidad de coche.

La parada de metro más cercana es Delicias (L3), a pocos minutos a pie. También está la estación de Cercanías Madrid-Delicias, aún más cerca. Si prefieres autobús, varias líneas pasan por la zona: 6, 8, 19, 45, 47, 55, 59, 85, 86, 247, E1 y N14. Y si te mueves en bici, BiciMAD tiene varias estaciones próximas.

¿Y en coche? Es posible, pero ten en cuenta que es una zona concurrida. Hay aparcamientos alrededor, aunque lo más cómodo es optar por el transporte público para evitar sorpresas con el tráfico.

Duración de la visita

En cuanto a la duración, la media de la visita ronda los 45-60 minutos, aunque lo cierto es que mucha gente tarda más. Entre fotos, vídeos y paradas para leer cada explicación, y sobretodo ver de cerca a los dinosaurios, especialmente Blue, la velocirraptor que se ha convertido en la favorita de los fans, es fácil que la visita se alargue. Lo mejor es calcular al menos una hora para vivir la experiencia sin mirar el reloj.

Un aviso: hay luces estroboscópicas, niebla teatral y ruidos fuertes en algunos pasajes. No es nada que impida llevar a niños, de hecho la mayoría de familias salen encantadas, pero conviene saberlo si se va con pequeños muy sensibles a los efectos sonoros o visuales.

Hasta qué día está en Madrid ‘Jurassic World: The Experience’

La exposición estará en Madrid hasta el 2 de noviembre de 2025. Esa es la fecha límite antes de que continúe su gira internacional. Es decir, quien no vaya ahora, tendrá que esperar a que vuelva en el futuro, si es que regresa.

Por eso muchos recomiendan no dejarlo para el último momento. Las últimas semanas suelen ser las más concurridas y no es raro que se agoten entradas en días clave. Si quieres caminar bajo la sombra de un Brachiosaurio, escapar de velociraptores o sentir el rugido del T-Rex sin salir de Madrid, este otoño es tu oportunidad.