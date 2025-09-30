ADN Fórum 2025 transformará la Plaza de Colón en un epicentro creativo

Madrid volverá a llenarse de color y movimiento del 23 al 26 de octubre cuando ADN Fórum 2025 instale su particular universo creativo en la Plaza de Colón. Tras una edición anterior que superó los 92.500 visitantes, la cita se consolida como uno de los encuentros claves de la temporada para quienes siguen la actualidad del diseño instalativo y las propuestas de vanguardia en la capital. La fórmula —contenedores marítimos convertidos en escenarios, instalaciones sensoriales y una programación que mezcla jóvenes creadores y nombres consolidados— se presenta otra vez como reclamo para público local y turistas por igual.

Contenedores rosas: arquitectura con olor a ciudad

La imagen de los contenedores marítimos pintados de rosa ya forma parte del ADN del festival. Este año vuelven renovados y con nuevas piezas en su interior: instalaciones que piden pasar, tocar, escuchar y pararse. No son exhibiciones pasivas; funcionan como pequeñas habitaciones de experiencia donde el visitante termina siendo parte de la obra. La idea de reutilizar contenedores tiene, además, una lectura evidente sobre la transformación del espacio urbano: lo industrial se reconvierte en cultural y lo efímero se hace memorable.

Programación: interdisciplinar y con pulso social

ADN Fórum apuesta por la mezcla: diseño industrial junto a arte plástico, instalaciones inmersivas que dialogan con performances en directo. Es un cruce de caminos en el que cada proyecto trae su propio lenguaje y, con él, preguntas sobre sostenibilidad, reutilización y ciudad. El evento no solo exhibe objetos —muebles, maquetas, instalaciones—; también activa conversaciones sobre cómo el diseño puede responder a retos reales: movilidad, economía circular y vida en espacios comunes.

Voces emergentes y trayectoria profesional

Una de las notas distintivas del festival es la convivencia entre artistas emergentes y creadores con trayectoria. Esa promiscuidad genera sorpresas: hallazgos inesperados junto a piezas que resumen años de trabajo. La dirección artística, a cargo de Gabriel Castillo Admadé, aporta una visión con sello internacional (Castillo es fundador de One Way Productions y acumula experiencia en comunicación y eventos), que se traduce en un programa atento tanto a la calidad expositiva como a la capacidad de generar diálogo con el público.

Experiencia y escena: más allá de la mirada

Los contenidos en ADN Fórum se despliegan en distintos tonos: algunos buscan la contemplación íntima, otros proponen dinámicas colectivas. Las performances en vivo, por ejemplo, rompen la distancia habitual entre obra y espectador; obligan a moverse, a formar parte del montaje. Quien visite la Plaza de Colón estos días se llevará algo más que una foto: una sensación de haberse topado con la ciudad presentada desde otra perspectiva.

Sostenibilidad y reutilización como hilo conductor

No es casualidad que los contenedores ocupen el discurso del festival. Activar elementos industriales para crear espacios culturales es, en sí mismo, una declaración: el diseño puede pensar en clave de ciclo y no solo de consumo. ADN Fórum incorpora esa mirada en su curaduría y en la selección de proyectos, muchos de los cuales trabajan con materiales recuperados, procesos de bajo consumo o propuestas que plantean nuevas formas de gestionar el espacio público.

Cómo llegar a la Plaza de Colón

La Plaza de Colón, ubicada en el distrito de Salamanca, es uno de los enclaves más céntricos y accesibles de Madrid. Para quienes quieran visitar ADN Fórum 2025, le dejamos a continuación las diferentes opciones para llegar:

En metro : Colón (Línea 4) y Serrano (Línea 4). A pocos minutos a pie de la plaza.

: Colón (Línea 4) y Serrano (Línea 4). A pocos minutos a pie de la plaza. En autobús : Líneas 5, 14, 27, 45 y 150, con paradas muy próximas.

: Líneas 5, 14, 27, 45 y 150, con paradas muy próximas. En cercanías : Recoletos (líneas C1, C2, C7, C8 y C10) se encuentra a menos de diez minutos de ADN Fórum.

: Recoletos (líneas C1, C2, C7, C8 y C10) se encuentra a menos de diez minutos de ADN Fórum. Vehículo privado: la plaza de Colón está rodeada de aparcamientos públicos.

Una cita para mirar y para pensar

ADN Fórum 2025 llega con la ambición de seguir siendo un lugar donde el diseño no solo se observa, sino que se discute y se vive. Si te interesan las piezas que cuestionan lo cotidiano, o simplemente quieres pasar una tarde distinta en pleno otoño madrileño, la Plaza de Colón ofrecerá opciones suficientes para quedarse un rato y volver con ideas nuevas.