Callao acoge Le Défilé de L’Oréal Paris con experiencias únicas

El próximo lunes 29 de septiembre de 2025, la Plaza de Callao se transformará en un gran escenario de moda y belleza con la llegada de Le Défilé de L’Oréal Paris, el desfile internacional que cada año celebra el empoderamiento femenino y la diversidad. La capital española se convertirá en una extensión del icónico Hôtel de Ville de París gracias a una retransmisión en directo y a una completa agenda de actividades diseñadas para el público.

Un desfile global en el corazón de Madrid

Desde las pantallas gigantes de Callao se podrá seguir en directo el desfile parisino, previsto para las 21:00 horas. El público madrileño vivirá así uno de los acontecimientos de moda más relevantes del calendario internacional sin salir de la ciudad. Este año, además, habrá una participación muy especial: la actriz Ana Milán se unirá a la pasarela representando a España en este espectáculo global.

En el desfile participarán embajadoras internacionales de renombre como Eva Longoria, Helen Mirren, Kendall Jenner, Andie MacDowell, Gillian Anderson, Viola Davis, Jane Fonda, Aishwarya Rai, Cindy Bruna, Luma Grothe o Aja Naomi King, entre muchas otras. Todas ellas simbolizan los valores de inclusión, autoestima y sororidad que L’Oréal Paris defiende bajo su conocido lema: Porque yo lo valgo.

Una tarde repleta de experiencias gratuitas

La experiencia en Callao no se limitará a ver el desfile en pantalla. Desde las 16:00 horas, el público podrá acceder a un auténtico backstage de maquillaje instalado en plena plaza. Los maquilladores oficiales de la marca estarán disponibles para realizar looks completos y dar a conocer las últimas novedades de L’Oréal Paris de manera gratuita.

Además, se va a habilitar un espacio pop-up de experiencias con varias actividades interactivas para todo el público que asista:

Fotomatón super exclusivo para inmortalizar la visita al desfile L’Oreal Paris en directo.

Un punto para enviar una carta gratuita a la mujer empoderada que cada persona desee homenajear.

Regalo de una tote bag con el lema “Yo lo valgo” como recuerdo de la jornada.

Regalos personalizados y promociones

Las sorpresas no acaban ahí. Aquellos que acudan con un ticket de compra del mismo día de dos o más productos L’Oréal Paris, adquiridos en establecimientos como Primor, Druni o El Corte Inglés, recibirán de regalo un labial Color Riche grabado con su nombre. Una forma de convertir el paso por Callao en una experiencia aún más personal y memorable.

El gran momento: Le Défilé desde París

La cita culminará a las 21:00 horas, cuando comience el desfile en París. Frente al Hôtel de Ville, L’Oréal Paris presentará un espectáculo que este año revisita el lema nacional francés —“Libertad, Igualdad, Fraternidad”— para dotarlo de una mirada femenina y feminista. La pasarela se convertirá así en un espacio donde reivindicar la fuerza, la unión y la autoestima de las mujeres de todo el mundo.

El evento contará con la presencia de embajadoras icónicas que, a través de su trayectoria, representan distintas formas de belleza y diferentes historias de vida. Cada una de ellas aportará un mensaje de confianza y empoderamiento, en línea con la filosofía que caracteriza a la firma desde hace décadas.

Un plan de moda exclusivo en la agenda cultural madrileña

Le Défilé de L’Oréal Paris es una declaración de intenciones que apuesta por la diversidad, la igualdad de género y la inclusión, reivindicando el papel de la mujer empoderada en todos los ámbitos de la sociedad.

La jornada, abierta a todos los públicos y con actividades gratuitas, promete ser uno de los planes más atractivos del inicio del otoño en la capital.

Quienes se acerquen podrán disfrutar de experiencias únicas, regalos personalizados y, sobre todo, de la retransmisión de un desfile que se ha consolidado como el más importante del año en materia de empoderamiento femenino.

El próximo 29 de septiembre, la Plaza de Callao será mucho más que un enclave turístico y comercial. Será el epicentro de un mensaje global: la moda puede ser también un vehículo de autoestima, unión y transformación social.

