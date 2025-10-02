4 razas de perro recomendadas para familias principiantes, según un adiestrador

Adoptar un perro como mascota es una de las experiencias más emocionantes para una familia, pero no hay que olvidar que conlleva una gran responsabilidad. Para quienes se inician en el mundo de la convivencia con perros, es fundamental elegir una raza que sea fácil de entrenar, tenga un carácter tranquilo y se adapte bien a la vida familiar. En este contexto, un adiestrador con años de experiencia ha compartido en TikTok un vídeo explicando cuáles son las mejores razas de perro para principiantes.

Independientemente de la raza elegida, todos los perros necesitan unas reglas claras para evitar comportamientos agresivos y destructivos a largo plazo. Asimismo, aunque cada raza tiene sus propias necesidades en cuanto a ejercicio físico, todos necesitan salir a pasear y disfrutar de juegos que les permitan estimular su mente. En cuanto a la alimentación, es esencial que sigan una dieta equilibrada y saludable durante todas las etapas de la vida. Finalmente, la atención veterinaria es crucial, especialmente en lo que respecta a las revisiones periódicas, las vacunas y la desparasitación.

Las mejores razas de perro para principiantes

«La Federación Cinológica Internacional (FCI) reconoce oficialmente 343 razas de perros clasificadas en 10 grupos según características y funciones específicas, lo que facilita la identificación y comprensión de sus necesidades y comportamientos. El grupo 1 incluye perros de pastor y boyeros, como el Pastor Alemán; el grupo 2, perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y Boyeros Suizos; el grupo 3, Terriers; el grupo 4, Teckels; el grupo 5, Spitz y perros primitivos como el Husky Siberiano; el grupo 6, sabuesos y perros de rastreo; el grupo 7, Pointers y Setters; el grupo 8, perros cobradores, levantadores y de agua; el grupo 9, perros de compañía y Toys; y el grupo 10, los Lebreles como el Galgo, reconocidos por su velocidad y elegancia», recoge Consumer.

Labrador Retriever

Ésta es una de las razas más populares del mundo, y no es casualidad: son perros extremadamente cariñosos y leales que disfrutan estando en familia. Su carácter tranquilo los hace ideales para principiantes, ya que no suelen presentar conductas agresivas ni problemas de territorialidad. Además, son perros muy inteligentes.

Ahora bien, necesitan hacer ejercicio a diario para mantenerse sanos y felices: paseos largos, juegos en el parque y actividades que estimulen su mente, como buscar objetos o aprender nuevos trucos. Si buscas un perro cariñoso y fácil de educar, el Labrador Retriever es una apuesta segura.

Golden Retriever

El Golden Retriever comparte muchas cualidades con el Labrador, como la sociabilidad, la inteligencia y el cariño hacia la familia. Son perros extremadamente nobles y perfectos para hogares con niños. Sin embargo, no es tan

afectuoso como el Labrador, y necesita un poco más de atención al momento de socializarlo y entrenarlo.

Esta raza también necesita ejercicio diario, y en ocasiones tiene un nivel de energía un poco más alto. Esto se puede traducir en pequeñas «travesuras», especialmente durante los primeros meses de vida. Sin embargo, con una rutina constante y límites claros, se adapta muy bien al entorno familiar.

Caniche (Poodle)

El Caniche es una raza que combina inteligencia y actividad. Son perros pequeños pero con mucha energía y capacidad de aprendizaje. Sin embargo, debido a su tamaño y agilidad, algunas personas tienden a tratarlos como «mini humanos», humanizándolos en exceso. Esto puede generar problemas de comportamiento si no se establecen límites claros desde el inicio.

A pesar de su pequeño tamaño, los caniches necesitan actividad diaria. Son perros muy expresivos y disfrutan de la compañía de su familia, siendo excelentes compañeros para adultos y niños. Con una buena educación y límites claros, es un compañero cariñoso, divertido y extremadamente leal.

Yorkshire Terrier

El Yorkshire Terrier es un perro de caza, pero con una gran capacidad para adaptarse a la vida familiar. A pesar de su pequeño tamaño, requiere un poco más de experiencia debido a su fuerte personalidad y energía. Conserva su instinto de caza, así que puede reaccionar rápidamente ante estímulos como aves, ruidos o movimientos rápidos.

Con paseos diarios moderados y juegos en casa, el Yorkshire puede canalizar su energía. Su carácter activo lo convierte en un compañero ideal para familias que disfrutan interactuando con su mascota a diario. Su pequeño tamaño facilita la convivencia en pisos, pero su carácter dinámico y su instinto de caza requieren atención y consistencia. Con el entrenamiento adecuado, se convierte en un gran amigo.

Adoptar un perro es una decisión muy importante y no debe tomarse a la ligera. Para principiantes, las mejores razas de perro son el Labrador, Golden Retriever, Caniche y Yorkshire gracias a su temperamento equilibrado, facilidad de entrenamiento y compatibilidad con la vida familiar. Cada uno tiene sus necesidades específicas, pero todos pueden convertirse en compañeros leales y afectuosos con la educación, ejercicio y cuidado adecuados.