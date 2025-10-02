Ni se te ocurra colocar un cactus con espinas en esta parte de tu casa: tiene un lado oscuro, según el feng shui

En feng shui es una disciplina milenaria que tiene muy claro dónde colocar las cosas para que tu energía sea prospera y abundante, los cactus nunca deben estar en esta parte de la casa. El cactus se ha convertido en una planta de moda que no deja de estar en nuestras casas y lo hace de tal forma que nos invita a estar preparados para afrontar una serie de novedades que pueden ayudarnos a sentirnos mejor. Cada pequeño gesto cuenta y lo hace de tal forma que nos invita a estar muy pendientes de lo que hacemos.

Es hora de saber exactamente dónde colocar un elemento tan importante como las plantas para no tener malas vibraciones. Esos detalles que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Son días de aprovechar al máximo este tipo de detalles que pueden acabar marcando una diferencia significativa en un abrir y cerrar de ojos, podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser clave. Una situación que sin duda alguna puede ser esencial en estos tiempos que tenemos por delante.

Tiene un lado oscuro colocar estas plantas

Los cactus son, en general, muy bonitos, pero tienen sus más y sus menos. Como vemos son elementos que pueden acabar convirtiéndose en un problema, si tenemos mascotas o niños, hay que tener cuidado de dónde se colocan o podrían hacerse daños con ellos.

Es una planta que no requiere de muchos cuidados, pero acaba dándonos más de lo que nos imaginaríamos. Es momento de saber en todo día qué es lo que podemos empezar a gestionar de una forma que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Estaremos muy pendientes de que todo encaje a las mil maravillas y lo haremos de tal forma que un pequeño gesto puede ser clave. En especial, si descubrimos lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

El feng shui puede ayudarnos a equilibrar algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Con una energía que quizás estamos enviando de una manera muy diferente y hasta la fecha no teníamos en consideración.

Según el Feng Shui nunca coloques cactus con espinas en esta parte de la casa

Los expertos de Viveros Shangai nos explican que: «Es posible que haya escuchado que las plantas de cactus en una casa pueden traer mala suerte. Según el Feng Shui, estas plantas se consideran propensas a traer mala fortuna. Sin embargo, esto es falso. Las reglas básicas del Feng Shui establecen que las plantas son importantes en nuestros hogares. Los cactus se pueden usar para ahuyentar las energías o vibraciones negativas. Los cactus son plantas poderosas que pueden recolectar energía fácilmente. Este es el significado del significado de los cactus del Feng Shui. Lo mismo les sucede a otras plantas con espinas y hojas. Todos absorben tanta energía que, si no se colocan en el lugar correcto, pueden volverse destructivos. Se cree que estas plantas traen mala suerte. Sin embargo, es falso. Puedes usarlos para repeler las energías negativas y mantener el equilibrio en tu hogar. El cactus es una gran adición a su hogar, especialmente si vive en un área con fuentes de agua desequilibradas. Los cactus también pueden protegernos en otras áreas, por lo que no es inusual verlos en oficinas o en las oficinas de muchos empleados».

Los mismos expertos nos explican los lugares donde no, debemos colocar estos cactus con espinas que pueden ser perjudiciales, seguien el Feng Shui: