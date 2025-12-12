El Govern de Prohens formaliza la gratuidad del transporte público en Baleares para todo 2026

El Consell de Govern ha formalizado el acuerdo para la continuidad del transporte público autonómico -autobús interurbano, el tren y el metro- para 2026. Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, en el que se ha avalado la rebaja del 100% del precio utilizando la tarjeta única o intermodal, del mismo modo que en los años 2023, 2024 y 2025.

El Govern ha aprobado el acuerdo tras la entrada en vigor de la nueva Ley estatal 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, en la que se establece una ayuda para este concepto en Baleares para 2026.

La aportación del Gobierno central complementa los fondos autonómicos que se destinan a hacer efectiva la gratuidad del transporte público.

Cabe recordar que el Consell de Govern de la semana pasada aprobó la distribución de la aportación de 63 millones de euros de bonificación estatal para la financiación del transporte público para 2025.

Para Costa, es positivo que la cantidad que destina el Gobierno a la gratuidad aumente -en 2024 fue de 43 millones- aunque la comunidad sigue destinando más de la mitad del coste total. «Esperamos que la cifra se mantenga o aumente para 2026», ha añadido.

En concreto, el coste total de la gratuidad del transporte público en las Islas en 2024 fue de 150 millones de euros, y para este año 2025, en que ha seguido creciendo el número de usuarios, la previsión es que el coste global sea superior a 150 millones de euros. El bus urbano de Palma, cuyo servicio presta la EMT, es el que genera un mayor coste.

La aportación del Estado, han señalado desde el Govern, no cubre ni la mitad del coste real y, además, todavía no han llegado los 63 millones del año que ahora finaliza.

Más de 560 personas formalizan cada día su pase de la Tarjeta Ciudadana a la Única para seguir viajando gratis en el bus de Palma. Según ha podido saber OKBALEARES, desde el 1 de octubre -fecha de apertura del proceso- y hasta el 20 de noviembre ya se habían emitido 29.000 unidades de la nueva Tarjeta Única que sustituirá a la Tarjeta Ciudadana y que convivirá con la TIB para tren, bus TIB y Metro.

Los ciudadanos de Palma ya han iniciado masivamente el trasvase de la Tarjeta Ciudadana a la nueva Tarjeta Única, a la vista de que la primera dejará de funcionar como validación del transporte gratuito a finales del próximo mes de marzo. El total de unidades de la Tarjeta Única expedidas en toda Mallorca desde el 1 de octubre es de 29.000 unidades. De ellas, 21.400 equivalen a primeras emisiones lo que se deduce, según los técnicos de la Conselleria de Movilidad, como el grueso de este primer trasvase de una tarjeta a otra.

Teniendo en cuenta que la expedición de la nueva tarjeta sólo es posible de lunes a viernes, los números son claros: 21.400 en 38 días hábiles resultan 563 tarjetas entregadas cada día. Con ese mismo promedio, desde el 20 de noviembre hasta hoy (cinco días más), se han recogido 2.815 más. En total, el trasvase de tarjeta ya suma 24.215 tarjetas Única.