Esta planta parece que decora la casa de muchos españoles, pero atrae la mala energía

Atrae la mala energía, la planta parece que decora la casa de muchos españoles y puede suponer un giro radical que quizás no esperaríamos en cuanto a suerte se refiere. Esta tradición milenaria que quizás nos acabe sorprendiendo a más de uno, puede acabar siendo el elemento que nos ayude a obtener un plus de buenas sensaciones a una velocidad que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, tenemos que afrontar una serie de cambios que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta.

El feng shui es la respuesta a esa pregunta que nos podemos hacer, cuando las cosas no son o van como esperaríamos. Habrá llegado ese momento de empezar a prepararnos para hacer algunos cambios. En casa, podemos optar para acabar con las malas energías de una forma que quizás hasta la fecha no habíamos ni imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos ingredientes que serán esenciales, incorporar a nuestra casa aquello que necesitamos para hacer realidad aquello que queremos conseguir. Son tiempos de apostar claramente por algunos detalles que serán los que marcarán la diferencia en estos días que tenemos por delante, podemos eliminar esta planta e incorporar nuevas.

Decora la casa de muchos hogares españoles

Podemos decorar nuestra casa de forma extraordinaria, de la mano de una serie de elementos que pueden llegar sin apenas avisar. Lo que nos espera, puede llegar a ser algo realmente sorprendente si descubrimos el arte del Feng Shui. Durante miles de años se han encargado de decirnos alto y claro qué es bueno y qué no para nuestro día a día.

Es una manera de descubrir determinados elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Las plantas, deben estar vivas siempre, si queremos atraer la buena suerte, teniendo en cuenta que las muertas son un foco de energía negativa del que nos podemos desprender.

Las plantas vivas tampoco son garantía de atraer la buena suerte o el dinero, hay muchas que hacen justo lo contrario. De la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Los expertos nos dan algunos detalles que debemos tener en cuenta para saber en todo momento qué nos espera.

Atrae la mala energía

Los expertos en Feng Shui aconsejan tener plantas en casa, son elementos que debemos empezar a considerar y que seguramente nos darán más de una alegría al tenerlos en casa. Montserrat Beltrán es una de las profesionales del Feng Shui que a través de su blog nos dice que: «Las plantas, en general, giran en torno a nosotros desde una perspectiva medicinal o sensorial. Son capaces de mejorar la calidad de nuestro sueño, liberan el estrés o incluso ayudan en enfermedades como el asma o alergias al polvo. De acuerdo con el Feng Shui, las plantas nos ayudan a crear armonía y energías positivas, además de purificar el aire y traer buenas vibraciones. Para que todo esto ocurra, el estado de la planta debe ser bueno. No puedes tener una planta pachucha porque no te aportará energía, sino al contrario: te la quitará».

Hay algunas plantas que debemos tener ya mismo en casa para poder conseguir esa buena energía que de otra forma es complicado de conseguir. Tal y como nos explica esta experta, anota estos nombres:

Jade: he escuchado a muchas personas decir que no tienen mano con las plantas. Yo también lo pensaba hasta que tuve este jade que verás en la fotografía de aquí al lado. Es una planta carnosa, fuerte, que requiere de pocos cuidados y vive mucho tiempo.

Bambú: una de las plantas, junto con la del dinero, más usada en Feng Shui.

Planta del dinero: tendrás aseguradas buenas energías gracias a esta planta.

Helecho: ayuda a evitar la humedad y fortalece la salud.

Palmera enana: relaja y te conecta con el bienestar.

Hiedra: purifica y tiene protección energética.

La lavanda: sana toda la casa.

Es una de las formas de conseguir sanar determinados problemas que quizás tenemos en casa. A veces un cambio de energía puede acabar siendo lo que necesitamos para conseguir aquello que queremos. Es importante apostar por aquellas que podamos dedicarles los cuidados necesarios.

Es decir, las plantas acabarán siendo un reflejo de nuestra energía. Necesitamos mostrarnos de la mejor forma posible. Con algunas novedades que acabarán siendo las que marcarán una diferencia importante. Lo que nos espera es una situación cambiante que puede ser lo que marque un antes y un después. Atrévete a conseguir una casa en orden y en paz con estos elementos, las plantas dicen mucho de tu propia energía.