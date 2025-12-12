Ni vinagre ni bicarbonato: el truco fácil para quitar el moho de tu lavadora

Salvo contadas prendas, ya nadie limpia su ropa a mano. La lavadora se ha convertido en un electrodoméstico vital en nuestras vidas. Necesitas cuidarlo, para alargar su vida útil y, para ello, es esencial que elimines todo el moho de su goma.

La aparición de moho en la goma de la lavadora va a provocar malos olores, funcionamiento incorrecto, que la puerta no cierre, etc. Para evitarlo hay muchos productos específicos y remedios caseros como el vinagre o el bicarbonato. Sin embargo, no funcionan como deberían.

Estos trucos son abrasivos y acabarán destrozando tu electrodoméstico. Por suerte, sí que hay un remedio perfecto para eliminar todo el moho de las gomas de la lavadora en pocos minutos.

El truco para eliminar el moho de la goma de la lavadora

Las lavadoras cada vez son más modernas e incluyen botones para su limpieza. Aun así, esto no es suficiente para mantenerlas en buen estado.

La opción perfecta no es ni el vinagre ni el bicarbonato. Lo mejor que puedes hacer es una combinación de jugo de limón y sal. Esta mezcla es perfecta: el ácido cítrico desinfecta, mientras que la sal ayuda a eliminar las manchas de moho más difíciles.

Sigue estos pasos para eliminar el moho con limón y sal:

Exprime dos limones.

Añade dos cucharadas de sal fina y mézclalo.

Usa una esponja o cepillo de dientes viejo para aplicar la mezcla.

Deja que actúe durante cinco minutos.

Emplea un paño húmedo para evitar que queden residuos.

Finalmente, seca la superficie con otro paño para que el moho no vuelva a aparecer.

¿Por qué no debo usar vinagre para limpiar electrodomésticos?

Tanto el vinagre como el bicarbonato dejarán un buen resultado en un primer momento. Sin embargo, son productos demasiado abrasivos y, en el largo plazo, dañarán el electrodoméstico.

Usar estos productos puede provocar un desgaste excesivo en la goma de la lavadora, por lo que originarás otros problemas como fallos en el cierre y generar fugas.

¿Por qué debo cuidar las gomas de la lavadora?

Hay varios motivos por los que debes asegurarte de que no aparezca moho en tu lavadora: