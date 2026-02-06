El café XXL de Cristina Oria que ya es viral en Madrid: el sueño de los más cafeteros

Madrid es sin duda, una de las ciudades que destaca cuando hablamos de novedades gastronómicas, y si bien hace poco ya os hablamos del nuevo restaurante de moda en la capital, lo cierto es que tenemos que hablar ahora de algo que se ha hecho viral y que además es lo que seguro querrán disfrutar todos los amantes del café. Lo que empezó como una idea llamativa en uno de los locales de la siempre sorprendente Cristina Oria se ha convertido en el nuevo comentario recurrente entre cafeteros: un café tan grande tamaño XXL que casi parece una broma. Pero es del todo cierto y además, no hablamos de un tamaño grande al uso, sino de algo que obliga a mirar dos veces antes de creerlo.

Las imágenes de una taza de café gigante se han ido colando en las redes sociales desde hace algunos días, por lo que en todo Madrid ya empieza a hablar del tema. En X e Instagram pueden verse manos intentando rodear una taza que, según quienes la han probado, puede llegar a los tres litros. La reacción al verla es una mezcla curiosa de sorpresa y también estupefacción. Pero lo cierto es que este tipo de movimientos encaja bastante con la trayectoria reciente de la marca que representa. Cristina Oria lleva tiempo buscando propuestas originales que den que hablar, y esta parece haber cumplido el objetivo. Su café XXL no es un producto pensado para el día a día; es más bien una experiencia, algo que llama la atención y que, de paso, recuerda hasta qué punto el público disfruta cuando la gastronomía juega un poco con los límites, porque además es una propuesta perfecta para compartir con amigos, pero ¿cómo conseguir tomarte uno de estos cafés? Y encima acompañado también de una cookie XXL que seguro también querrás probar.

El café XXL de Cristina Oria que ya es viral en Madrid

La propuesta de Cristina Oria consiste en cafés extra-grandes, es decir, auténticas versiones XXL, que pueden alcanzar los tres litros, servidos en tazas o recipientes fabricados expresamente para soportar ese volumen. No son parte de la carta habitual de su restaurante ni un producto disponible sin límites: las publicaciones que circulan en redes apuntan a que se ofrecen unidades limitadas por día. En concreto, diez tazas que se sirven al día en cualquiera de los tres restaurantes de Oria aunque si no llegamos a tiempo, sí que se puede pedir la taza vacía para hacerse una foto con ella. No están a la venta de modo que nadie se resiste a preguntar por la taza XXL y hacerse una foto.

Y es que son tres litros, nada más y nada menos de café, (aunque también hay versión L y XL, es decir de litro y dos litros), que además, se sirve acompañado de un pequeño cucharón para poder compartir, y repartir en tazas más pequeñas. Para algunos, es una experiencia curiosa que merece la pena vivir al menos una vez; para otros, un ejemplo más de cómo la restauración contemporánea juega con lo visual y se convierte en algo viral. Sea como sea, la idea funciona: cada imagen de estas tazas gigantes alcanza miles de interacciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Oria Chef (@cristinaoriachef)

Una estrategia que encaja con la expansión de Cristina Oria

La chef y empresaria ha consolidado su marca como una de las más reconocidas en el panorama gastronómico madrileño. Sus restaurantes (uno en la calle José Ortega y Gasset 29, otro en la Calle Conde de Aranda 6 y el tercero en Las Rozas Village) combinan estética cuidada, productos selectos y una línea clara: ofrecer una experiencia completa más allá del plato. La aparición del café XXL encaja precisamente en ese enfoque. Es una propuesta disruptiva, pensada para sorprender, llamar la atención y reforzar una identidad que apuesta por lo exclusivo con un punto de juego.

Dentro de esta estrategia, la viralidad se convierte en un aliado. En un contexto donde el público comparte constantemente imágenes de platos, bebidas o locales, un café gigantesco es, en sí mismo, un contenido perfecto para alimentar la conversación digital. Y mientras todo el mundo habla de este café XXL, la marca refuerza su posicionamiento en un sector cada vez más competitivo.

En definitiva estamos ante algo de lo que todo el mundo habla. No deja de ser café con leche, como el que tomas a diario, pero en este caso se trata de uno que si bien es de muy buena calidad (quien lo ha probado dice que es exquisito) se sirve en un gran tazón, convirtiendo la experiencia en algo único. Además, el hecho de que sean unidades limitadas provoca que mucha más gente desee probarlo, hacerle una foto y poder decir que ellos han sido uno de los afortunados en tomarse uno de los cafés XXL de Cristina Oria.