Esto es lo que te puede pasar si mezclas café e Ibuprofeno: los expertos avisan

Ibuprofeno pertenece al grupo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). «Este medicamento está indicado para el tratamiento de la fiebre, el tratamiento del dolor de intensidad leve o moderado incluida la migraña, el tratamiento de la artritis (inflamación de las articulaciones, incluyendo habitualmente las de manos y pies, dando lugar a hinchazón y dolor), la artritis reumatoide juvenil, artrosis (trastorno de carácter crónico que ocasiona el daño del cartílago), espondilitis anquilosante (inflamación que afecta las articulaciones de la columna vertebral), inflamación no reumática y la dismenorrea primaria (menstruación dolorosa)». Ahora, un estudio científico ha revelado que el café puede potenciar los efectos del Ibuprofeno, aumentando su eficacia y acelerando su acción.

Este medicamento funciona bloqueando la producción de prostaglandinas, unas sustancias químicas que provocan dolor, hinchazón y fiebre. Mientras, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que actúa bloqueando la adenosina, un neurotransmisor que contribuye a la sensación de dolor y fatiga. Cuando se combinan ambos mecanismos, se produce lo que los expertos llaman «efecto sinérgico»: el Ibuprofeno disminuye la inflamación y la cafeína constriñe los vasos sanguíneos, ofreciendo un alivio más rápido y prolongado a los dolores de cabeza, musculares, dentales o menstruales.

¿Puede el café potenciar el efecto del Ibuprofeno? Lo que dicen los expertos

En el estudio participaron 895 personas (304 sin y 538 con dolor concomitante de cuello/hombro) tomaron Ibuprofeno y café para tratar la cefalea. En ambos grupos, la reducción del dolor a las dos horas de tomar el medicamento fue similar. En el 90 % de los pacientes el dolor se redujo en un 50% a las dos horas, y el 57% no presentó dolor en 2 horas. El 38% comunicó el inicio del alivio del dolor en 15 minutos, y el 79% en 30 minutos. El 70% de los participantes calificó el inicio de acción como «muy rápido» o «rápido».

«La cafeína actúa bloqueando la adenosina, una de las sustancias químicas que causan dolor y fatiga. Constriñe los vasos sanguíneos de la cabeza. El ibuprofeno actúa bloqueando las prostaglandinas, que provocan dolor e inflamación. En combinación, actúan sinérgicamente para reducir el dolor», afirma el doctor Fawad Mian, neurólogo y fundador de Ascend Regenerative.

Ahora bien, los resultados del estudio hacen referencia única y exclusivamente al café solo. El calcio que contiene la leche hace que algunos medicamentos no se absorban bien y, por ende, no hagan tanto efecto como deberían. Los profesionales de la salud recomiendan esperar al menos dos horas, sobre todo en el caso de los antibióticos como el ciprofloxacino y el norfloxacino, y los que tratan la osteoporosis. La portavoz de la Unión Alemana de Asociaciones Farmacéuticas, Ursula Sellerberg, asegura que «un poco de leche en una taza de café puede ser lo bastante para alterar la eficacia de un medicamento».

Estudio en ratones

Por otro lado, un estudio publicado en Nature Medicine sugiere que las personas que sufren de dolor crónico pueden obtener un mayor alivio con la cafeína. El equipo de investigación del Hospital de Niños de Boston y del Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, utilizó a ratones para medir los efectos de la pérdida de sueño aguda o crónica sobre la somnolencia y la sensibilidad a determinados estímulos.

«Encontramos que cinco días consecutivos de privación moderada del sueño pueden exacerbar significativamente la sensibilidad al dolor con el tiempo en ratones sanos. La respuesta fue específica al dolor y no se debió a un estado de hiperexcitabilidad general a ningún estímulo», explica Alban Latremoliere, que trabaja en el laboratorio de Clifford Woolf, en el Centro F.M. Kirby de Neurobiología en el Hospital Infantil de Boston.

Tanto la cafeína como el modafinilo bloquearon con éxito la hipersensibilidad al dolor causada por la pérdida de sueño. «Esto representa un nuevo tipo de analgésico que no se había considerado antes, uno que depende del estado biológico del animal», señala Woolf, director del Centro Kirby del Hospital Infantil de Boston. «Estos fármacos podrían ayudar a interrumpir el ciclo de dolor crónico, en el que el dolor interrumpe el sueño, que luego promueve el dolor, lo que altera aún más el sueño», incide.

Fármacos a evitar

Ahora bien, aunque es cierto que el café potencia los efectos del Ibuprofeno, no ocurre así con todos los fármacos. En primer lugar, la efedrina, un estimulante que acelera el sistema nervioso que se encuentra en descongestivos, broncodilatadores y analgésicos menstruales y remedios para la hipotensión arterial. Por otro lado, el café podría contrarrestar los efectos de los antidiabéticos porque puede subir la glucosa.

Asimismo, las fenotiazina contienen flufenazina, clorpromazina, haloperidol y proclorperazina, que disminuyen sus efectos ante los taninos presentes en el café. Por su parte, los anticoagulantes contienen clopidogrel, ibuprofeno, naproxeno, enoxaparina u otras drogas que, combinadas con café, potencian su efecto.

Los antiasmáticos contienen albuterol, metaproterenol o isoproterenol, que son relajantes musculares y, entre sus efectos secundarios, podrían causar ansiedad, temblores, palpitaciones o aumento del ritmo cardíaco. El consumo de café puede potenciar esos efectos secundarios.