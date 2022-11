Ayuso pone a Mónica García frente al espejo: «No le importa el dolor de la gente ni los enfermos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto este jueves a la líder de Más Madrid, Mónica García, frente al espejo al decirle que no le «importa ni el dolor de la gente ni los enfermos» sino que utiliza la sanidad madrileña como arma política.

La líder del partido errejonista ha llamado a los médicos de la región a la manifestación que se va a celebrar el próximo domingo para clamar contra la gestión de la sanidad de Ayuso, algo que la presidenta ha recordado que se puede hacer porque «Madrid es una comunidad libre».

Sin embargo, Díaz Ayuso se ha preguntado por qué no se convocan esas mismas manifestaciones y huelgas en otras comunidades autónomas donde no gobierna el PP y la sanidad está peor.

«Es usted lo más manipulador que me he encontrado en mi vida», ha sentenciado la presidenta, que ha defendido que ella no critica a los médicos, sino que lo que ataca es el uso que hacen García y su sindicado de la sanidad.

«Yo no atento contra la sanidad pública que siempre he defendido en los momentos más difíciles de la pandemia mientras usted la boicoteaba y boicoteaba el Zendal», ha señalado.

«Su discurso es maniqueo. Cuando la sanidad va bien es porque sí y cuando va mal es por mi culpa», ha agregado, antes de recordarle que en la Comunidad de Madrid están «los mejores quirófanos de Europa, los mejores hospitales» y «nunca antes» se había destinado tanto presupuesto a esta partida.

Asimismo, le ha recordado que en su programa electoral con el que se presentó a los comicios del pasado 4 de mayo de 2021 defendía la «telemedicina» y las videollamadas que ahora critica porque el Ejecutivo de Ayuso ha puesto en marcha en 34 de los 80 centros de urgencias extrahospitalarias donde no hay médicos.

«Ustedes, en lugar de poner soluciones y hacer un pacto nacional, falta 34 médicos y eso les da para hacer una huelga, manifestaciones… estamos otra vez con el ‘no a la guerra’», ha lanzado, al tiempo que ha resuelto que García «no le importa el dolor de la gente ni los enfermos».