El Hospital Enfermera Isabel Zendal cumple este miércoles 1 de diciembre un año de vida con un balance de casi 8.400 pacientes atendidos. OKDIARIO ha hablado con uno de ellos para rememorar su experiencia en el centro que se convirtió en máximo orgullo anti-pandemia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y, al mismo tiempo, en diana de las críticas de la izquierda.

Gabriel ingresó el pasado 13 de enero en el Zendal contagiado de covid y con una neumonía bilateral. «Me dijeron que estaba muy grave, incluso se plantearon comenzar a buscar un sustituto en mi trabajo», cuenta el paciente, portero de una finca del madrileño barrio de Chamberí.

Nada más ingresarle asegura que «empezaron a llegar médicos por todos lados» y rápidamente su estado comenzó a mejorar. «Estoy muy agradecido porque, además, no note la gravedad que había», comenta.

Una de las cosas que más resalta Gabriel de su estancia en el hospital es la sensación de «fraternidad» gracias a que compartía espacio con otras ocho personas. «Nunca me sentí solo, te despertabas y podías hablar con personas que estaban como tú», unas personas que se convirtieron en sus amigos y evitaron que experimentara «la soledad de levantarte solo en una habitación de hospital». «No les conocía de nada y ahora les llamo por teléfono», asegura.

El lado más amargo de su tiempo hospitalizado, además de lo obvio por la enfermedad, vino de la mano de algunos miembros de su propia familia, que comenzaron a criticar por un grupo de WhatsApp el hospital, a lo que Gabriel tuvo que intervenir exigiendo «respeto».

«Cómo puede ser que gente sin haber estado, sin haber padecido, se dedique a hablar maldades de un hospital que ha sido cabecera. Y yo soy apolítico, soy sólo un enfermo, y me parece indignante que haya personas que lo hayan criticado», reconoce.

Cuando se cumple el primer aniversario del hospital que le salvó la vida, Gabriel sólo tiene palabras de agradecimiento. «¡Qué les voy a decir!, qué gracias y gracias. Además es que me han hecho pruebas de todo y no me ha quedado ninguna secuela, ninguna», narra a este periódico.

A día de hoy el Hospital Enfermera Isabel Zendal cuenta con un centenar de pacientes ingresados. En total, en sus 365 días de vida ha atendido a de 8.394 pacientes (382 en UCI, 1.476 en UCRI y 142 en URF) además de inocular, del 23 de febrero al 23 de noviembre un total de 1.787.330 de dosis de vacunas contra el Covid.

Aunque el Hospital Enfermera Isabel Zendal nació como un hospital especializado en pandemias, que sirvió para descongestionar el resto de hospitales de la Comunidad de Madrid de este tipo de enfermos altamente contagiosos, sus responsables ya planean un futuro alternativo para sus instalaciones una vez la pandemia haya remitido del todo.

Tal y como contó a OKDIARIO su gerente, Javier Marco, la nueva vida del Zendal pasará por convertirse en un centro especializado en rehabilitación, pero no sólo de pacientes que han pasado el covid, sino de todo tipo.