Ayuso invierte 380 millones en Ecuador desde que es presidenta: un 89% de todo lo que invierte Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este jueves en Quito (Ecuador) en un encuentro con empresarios organizado por Invest in Madrid en el que ha defendido las inversiones que su Gobierno ha llevado a cabo en este país desde que ella es presidenta. Las inversiones de la región en Ecuador han superado los 380 millones de euros desde 2019. Es casi 89% de todo lo que ha invertido el Gobierno de España.

En el último día de su viaje oficial por Ecuador, Ayuso ha puesto en valor la importancia de este tipo de actos que «pueden cambiar el mundo para mejor». «Tenemos que ver oportunidades de desarrollo, dónde podemos mejorar servicios y estrechar lazos», ha explicado la líder madrileña desde el hotel Le Parc, donde ha tenido lugar el evento.

España es uno de los principales inversores en Ecuador en este momento, con proyectos como las obras de ingeniería del Metro de Quito, lideradas por Acciona, con una inversión de más de 2.000 millones de dólares.

Por otro lado, las inversiones de empresas ecuatorianas en la Comunidad de Madrid ascienden a 156 millones de euros, la mayor parte relacionadas con los servicios financieros.

En esta línea, Ayuso ha destacado los beneficios que tiene invertir en la región que ella dirige. «En Madrid apostamos por la libertad. Por situar a la persona en el centro de nuestras políticas. Estamos en contra de colectivizarla para apagarla, dirigirla, tutelarla y hacerla dependiente», ha dicho.

La presidenta también ha mostrado su rechazo a que algunos se perpetúen en lo público para vivir de ello, haciendo que ni siquiera lo público funcione. «Obviamente, no me refiero a los funcionarios de carrera, que son excelentes profesionales. Me refiero a los aprovechados de última generación con agenda internacional y conexiones venezolanas y bolivarianas», ha señalado.

Por otro lado, Ayuso ha vuelto a recordar que las subvenciones han de estar destinadas para quien no puede y no para quien no quiere. «Porque hay quien vive del trabajo de los demás y se permite dictarle en qué ha de ofenderse, cómo ha de vivir y expresarse», ha condenado.

En la Comunidad de Madrid residen más de 100.000 ecuatorianos (unos 77.000 con nacionalidad española y 33.000 con permiso de residencia), de ahí la importancia de este viaje para el Gobierno madrileño de fortalecer lazos con una comunidad muy presente en la región.

A todos ellos Ayuso ha mandado un mensaje de agradecimiento: «Hoy vuelvo a una tierra a la que he querido todos estos años gracias a lo mejor que nos ha pasado a Madrid, que son los más de 120.000 ecuatorianos que viven con nosotros junto al resto de hermanos hispanoamericanos».

Bajos impuestos

Ayuso también ha destacado los bajos impuestos de la Comunidad de Madrid como una de las principales ventajas para invertir en la región. «Nosotros respetamos a la persona por encima de todo, estamos en contra del abuso por parte de la administración y defendemos el imperio de la Ley como principio fundamental. Por eso llevamos 20 años bajando los impuestos. Somos la región con el mayor índice de libertad económica y tenemos los menores y más bajos impuestos en España».

En este sentido, Ayuso ha recordado que desde 2019, los madrileños se han ahorrado más 31.000 millones de euros en impuestos, 8.700 euros por contribuyente, gracias a las 32 rebajas de impuestos que ha impulsado su gobierno. De hecho, la Comunidad de Madrid es la única región de España sin impuestos propios.

Por todo ello, cuando uno invierte y decide vivir en Madrid, «invierte en seguridad jurídica, respeto por la empresa, seguridad y libertad en la calle, seguridad sanitaria, integración. Es un equilibrio que se da como en pocos lugares del mundo», ha defendido Ayuso.

Campaña electoral Ecuador

La visita de la líder regional a Ecuador coincide con la celebración de la segunda vuelta de las elecciones en el país que tendrán lugar este domingo. Por ello, la mandataria madrileña está también aprovechando su estancia para mostrar su apoyo al presidente candidato, Daniel Noboa en la recta final de la campaña.

Este miércoles se celebró el penúltimo acto de campaña en Quito en el que participó Ayuso subiéndose al escenario para arropar a Noboa. Desde allí, la presidenta autonómica lanzó un mensaje a los ecuatorianos para que apoyen la reelección del candidato liberal: «Por lo que nos une, Ecuador no puede retroceder ahora, les necesitamos unidos, mirando hacia delante con bravura, mestizaje y alegría».

Ante el riesgo de que el socialismo hispanoamericano pueda extender allí sus tentáculos, Ayuso remarcó ante el auditorio: «Decimos ‘no’ a las narcodictaduras, a la opresión, al socialismo bolivariano, que es siempre ruina y quiere tener a su pueblo sometido. Miren al futuro, del socialismo se sale».

Este jueves tendrá lugar en Guayaquil, de donde Noboa es originario, el último mitin electoral antes de las elecciones al que también acudirá la presidenta de la Comunidad de Madrid.