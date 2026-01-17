Así es el rito de San Antón para bendecir a los animales: en qué consiste y cuál es la oración

Hoy es sábado 17 de enero y en Madrid (así como en otras muchas ciudades de España) se vuelve a celebrar San Antón, el día en que las mascotas son las protagonistas. De este modo, desde primera hora la entrada a la iglesia de la calle Hortaleza comenzará a llenarse de perros, gatos, conejos, tortugas y otros animales, todos esperando su turno para recibir la bendición. Y el ritual será el mismo de todos los años. Los sacerdotes saldrán a la puerta, hisopo en mano, e irán rociando con agua bendita a cada animal mientras los dueños observan con una sonrisa. ¿Pero cómo es el rito exactamente? ¿Y cuál es la oración de San Antón?.

La fiesta de San Antón es sin duda de las más populares en el arranque del año. No sólo porque sirva para ver como los animales son bendecidos en honor a su patrón, sino porque además sirve para vivir un fin de semana especial después de Navidad y a la espera de que llegue la próxima festividad, que no será hasta finales de marzo con la Semana Santa. De este modo, la mañana de hoy pasará entre bendiciones, misas y reparto de panecillos y además, a las puertas del templo se colocan también varias asociaciones protectoras que reparten folletos y animan a adoptar. Todo ocurre en un ambiente amable, sin prisas y del que te ofrecemos a continuación más detalles.

Cómo se celebra San Antón en Madrid

Durante todo el día los sacerdotes bendicen animales dentro y fuera de la iglesia. No hay se requiere cita previa ni inscripción basta con acercarse y esperar. Cada bendición dura apenas unos segundos, pero la gente lo vive con emoción. Es importante conocer bien los horarios. Según informó el Ayuntamiento de Madrid, las bendiciones son a las 10:00 horas, y después de la misa mayor a las 12:00 horas. A las 19:00 horas habrá otra misa en esta iglesia de San Antón. Y en el caso de que no puedas asistir pero no te lo quieres perder, lo puedes seguir en directo por streaming a través de la web oficial de San Antón 2026. A luego a las 17:00 horas se celebrarán las tradicionales vueltas de San Antón, alrededor de las inmediaciones del templo.

Con esta celebración es de esperar que como cada año, el ambiente es muy familiar y alegre y como no, con las mascotas como protagonistas. Los voluntarios que reparten panecillos y cuentan la historia del santo a quien pregunta. En otras parroquias de Madrid también se hacen bendiciones, pero ninguna congrega a tanta gente como la de San Antón. Es ya un punto de encuentro para vecinos del centro y de otros barrios.

Este es el rito para la bendición de los animales por San Antón

El texto que se utiliza para bendecir animales no es igual en todas partes, aunque el sentido siempre es el mismo: agradecer la compañía de los animales y pedir su protección. Uno de los ritos más conocidos lo encontramos en una parroquia italiana, la de Lonato del Garda, donde la devoción por San Antón es muy antigua.

El sacerdote inicia la ceremonia diciendo: «En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Luego recuerda que los animales también forman parte de la creación de Dios y se lee un fragmento del Génesis, el que habla de cómo fueron bendecidos los seres del cielo, del mar y de la tierra.

Después llegan las oraciones: «Bendito seas, Señor, que has puesto los animales al servicio del hombre». «Bendito seas, Señor, que a través de los animales domésticos nos das compañía.»

La bendición termina con una oración general y el gesto más esperado: el agua bendita cayendo sobre cada animal mientras sus dueños, en silencio, miran la escena.

Quién fue San Antón

San Antonio Abad, al que la tradición llama San Antón, fue un monje egipcio que vivió en el siglo III. Pasó buena parte de su vida retirado en el desierto, dedicado a la oración. Los relatos antiguos cuentan que convivía con animales salvajes, que no le hacían daño y parecían entender su presencia.

Se dice que un día cuidó a una jabalina herida y a sus crías, y que desde entonces esos animales no se separaron de él. Por eso en su iconografía aparece acompañado de un cerdo, símbolo de fidelidad y ayuda. Con el tiempo fue reconocido como patrón de los animales y protector del ganado.

Oración de Bendición por San Antón

La oración más conocida es sencilla y se recita en muchas iglesias este día:

«Oh Dios, fuente de todo bien, que en los animales nos has dado un signo de tu providencia y una ayuda en nuestro trabajo diario, por intercesión de San Antonio Abad concédenos saber utilizarlos sabiamente, reconociendo la dignidad y el límite de nuestra condición humana. Por Cristo nuestro Señor. Amén».

En algunos templos se añade otra breve al final que reza: «Dios, que creó los animales como ayuda y apoyo en nuestra vida terrena, nos proteja y nos conserve siempre.»