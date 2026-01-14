San Antón 2026 en Madrid: fechas y cuándo es, programa, dónde se celebra y por qué es el patrón de los animales

Si echas de menos el ambiente festivo que se vivió hasta hace poco con motivo de la Navidad, seguro que te encantará saber que este mes de enero celebramos a uno de los santos más particulares, o de hecho, el que provoca que sean muchas las personas que lleven a sus mascotas a recibir bendición de su patrón. Nos referimos como no, a San Antón que es ahora protagonista entre las celebraciones que se dan en Madrid. En concreto, desde ayer 13 y hasta el 18 de enero tenemos todo un programa de actividades, en el que no falta la mencionada bendición a los animales y la misa por San Antón.

A esto se le suman además los tradicionales panecillos en la Iglesia de San Antón, el que las mascotas pueden ir también y que en definitiva, el Distrito Centro se prepare para uno de los fines de semana más concurridos del mes. Además, el programa de San Antón en Madrid para 2026 vuelve a ocupar varios espacios del centro, con actividades repartidas entre la iglesia, el Palacio de Cibeles, Chueca y el Centro de Protección Animal municipal. La fiesta está pensada para acercarse en cualquier momento, pero el plato fuerte llegará el sábado 17, con bendiciones desde primera hora, las Vueltas de San Antón por las calles del barrio y las exhibiciones caninas en Cibeles. Pero para no perderse nada, habrá que conocer al detalle el programa con las fechas clave, todas las actividades y también como no, la historia de San Antón y por qué este es el patrón de los animales.

Cuándo es San Antón 2026: fechas clave

Las fiestas de San Antón en Madrid comenzaron ayer martes 13 de enero y se celebran hasta el domingo 18 de enero, pero el día central es el 17 de enero con misas y sobre todo, la bendición a los animales. La fiesta litúrgica es el 18 de enero y las localizaciones principales son la iglesia de San Antón (Hortaleza, 63), Cibeles, Plaza de Chueca y el CPA municipal.

Programa completo de San Antón 2026

Como ya señalamos desde ayer 13 de enero las fiestas de San Antón 2026 ya se notan en Madrid. La fiesta grande se celebra el sábado (cuando es la bendición) y el domingo (con misas) pero durante esta semana podemos encontrar distintas actividades. Conozcamos todo el programa entero:

Del 13 al 18 de enero en la Iglesia de San Antón (Hortaleza, 63) y de 10:00 a 20:00 h se celebra la venta de panecillos tradicionales.

Viernes 16 de enero – Palacio de Cibeles (Montalbán, 1)

17:00 h: Apertura de puertas.

17:15–17:45 h: Actuación de Marilia (Ella Baila Sola).

18:00 h: Pregón a cargo de la ONCE.

18:30 h: Circuito de movilidad con bastón y perro guía.

19:30 h: Actividades lúdicas con materiales adaptados.

Sábado 17 de enero – Iglesia de San Antón

10:00 a 20:00 h: Bendición de los animales.

12:00 h: Misa Mayor, seguido de misas a las 13:00, 16:00 y 18:00 h.

17:00 h: Vueltas de San Antón con salida desde la iglesia y recorrido por Hortaleza, San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés.

19:00 h: Misa Solemne.

Sábado 17 de enero – Palacio de Cibeles

10:00 h: Apertura de puertas.

11:00 h: Exhibición Unidad Canina Policía Municipal.

12:00 h: Exhibición Servicio Cinológico Guardia Civil.

13:00 h: Exhibición Unidad Canina Policía Nacional.

17:00 h: Exhibición Centro Militar Canino de la Defensa.

18:00 h: Perros de asistencia de Fundación Roncescan.

18:30 h: Talleres infantiles.

19:15 h: Exhibición DogCity y ASR Animal Soul Rescue.

Domingo 18 de enero – Palacio de Cibeles

10:00 h: Apertura de puertas.

11:00 h: Talleres infantiles.

12:00 h: Actividad familiar.

13:00 h: Exhibición Fundación Roncescan.

Domingo 18 de enero – Plaza de Chueca

13:00 h: Desfile de mascotas y mercadillo solidario, con participación de asociaciones de protección animal.

09:30 a 14:30 h en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento (CPA) se celebra una jornada de puertas abiertas con charla, visita guiada e interacción con perros del centro. Dos turnos: 10:00 h y 12:00 h. Requiere inscripción previa antes del 14 de enero a las 12:00 h.

Historia de San Antón

San Antonio Abad nació en Egipto hacia el año 251 en el seno de una familia acomodada. Tras la muerte de sus padres, con apenas 20 años, decidió desprenderse de todo lo que tenía y retirarse del mundo. Primero vivió un tiempo en un cementerio cercano a su aldea de Coma, donde los relatos de la época sitúan los conocidos episodios en los que se enfrentó a demonios con forma de bestias salvajes. Más tarde, ya con 35 años, se aisló en el monte Pispir, hoy Der El Memum, donde pasó dos décadas en completa soledad.

Con los años, algunas personas comenzaron a buscarlo para aprender de su modo de vida y acabó formando una pequeña comunidad. Aun así, esa etapa duró poco: San Antón prefería la soledad y volvió a retirarse a la montaña, donde vivió hasta una edad excepcional para su tiempo. Su trayectoria, marcada por renuncias y por un contacto directo con la naturaleza, hizo que muchas generaciones posteriores lo tomaran como modelo y lo consideraran el origen de la tradición monástica en Oriente.

Por qué San Antón es el patrón de los animales

La tradición que vincula a San Antón con los animales procede de dos elementos muy presentes en su biografía: los episodios de lucha contra bestias durante sus primeros años de retiro y la idea de que encontró sabiduría divina observando la naturaleza. Con el tiempo, esa imagen de protector se extendió entre campesinos y ganaderos, que comenzaron a llevar a sus animales a recibir la bendición del santo cada 17 de enero. La costumbre fue creciendo y dio lugar también a la bendición de panecillos, hogueras y festejos populares.

En Madrid, esta devoción tomó forma en las Vueltas de San Antón, cuya raíz medieval se relaciona con las carreras de cerdos y la elección del llamado Rey de los Cochinos. Con los siglos, la tradición evolucionó hasta su versión actual: un recorrido por las calles del barrio de Malasaña acompañado por vecinos, mascotas y unidades caninas de distintos cuerpos policiales. Así, la celebración se mantiene como una cita popular que mezcla costumbre religiosa, cultura urbana y cariño por los animales, y de nuevo podemos vivir un San Antón especial en Madrid, que ya ha arrancado sus actividades. ¿Te lo vas a perder?.