Así es la nueva tarjeta virtual de transportes en Madrid: cómo llevarla en el móvil, precios y todas las ventajas

La Comunidad de Madrid ha abierto al público la tarjeta virtual de transportes, un sistema que se venía probando desde hace meses y que ahora cualquier viajero puede activar si quiere llevar su abono en el móvil. La idea es avanzar hacia un modelo más digital, pero el estreno llega con varias preguntas que el propio Consorcio Regional de Transportes ha intentado despejar durante su presentación.

Fue el pasado 15 de enero cuando la nueva tarjeta virtual de transportes de Madrid fue presentada en la estación de Cuatro Caminos. En el acto participaron el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, y el de Digitalización, Miguel López-Valverde, aunque fue Manuel Ruiz de Velasco, responsable de proyectos tecnológicos del CRTM, quien detalló los pasos para ponerla en marcha y las limitaciones que siguen vigentes en esta primera fase. Según el CRTM, la llegada de la tarjeta virtual no elimina el formato físico, pero obliga a elegir entre uno u otro. De este modo, ahora ya la podemos activar pero eso sí, debes tener en cuenta que una vez activada la tarjeta de plástico queda inutilizada. Y por otro lado es importante tener también en cuenta, que por el momento, la tarjeta sólo puede utilizarse en móviles con sistema operativo Android y tecnología NFC.

Así es la nueva tarjeta virtual de transportes en Madrid

Para utilizar la tarjeta virtual es necesario descargar una nueva aplicación, Mi Tarjeta Virtual, ya disponible en Google Play y que va a ser la que además, y de forma progresiva, acabará por sustituir a las dos existentes, la Tarjeta Transporte, dedicada a la recarga del soporte físico, y la Tarjeta Transporte Virtual, utilizada hasta ahora para cargar títulos no personales como los de diez viajes. Aunque las tres aplicaciones convivirán durante unos meses, la idea es que Mi Tarjeta Virtual concentre todas las operaciones.

Desde esta herramienta se podrán consultar saldos, recargar títulos, obtener información sobre oficinas de gestión y completar el proceso de digitalización. El CRTM ya promociona la nueva aplicación en paneles informativos y anuncios en la red de transporte.

La tarjeta física seguirá existiendo, pero no será compatible

Uno de los puntos que más dudas ha generado es la imposibilidad de usar la tarjeta física y la virtual de forma simultánea. Si el usuario decide digitalizar su tarjeta personal, la de plástico queda anulada. Ruiz de Velasco atribuye esta incompatibilidad a limitaciones técnicas del sistema actual, que no permite almacenar un mismo título en dos soportes distintos.

No obstante, el Consorcio trabaja en un sistema más moderno conocido como Account-Based Ticketing (ABT), que permitirá que el título no resida en un soporte específico sino en una cuenta centralizada. Con este modelo, previsto a medio plazo, sí sería posible alternar entre distintos dispositivos.

Los usuarios de iPhone tendrán que esperar

A pesar de que la prueba piloto comenzó el verano pasado, la tarjeta virtual sigue sin estar disponible para dispositivos iOS. Desde el CRTM explican que la certificación del sistema con Apple requiere un proceso más prolongado. La compañía prevé incorporar la app Mi Tarjeta Virtual en una actualización que llegará en junio, pero después Madrid deberá completar trámites técnicos que retrasarán su entrada en funcionamiento hasta finales de año.

Títulos compatibles y excepciones

Con este lanzamiento, todos los títulos personales pueden utilizarse en formato digital, incluyendo el abono joven, el abono normal por zonas y el abono de mayores de 65 años. También se mantiene la virtualidad para los bonos de diez viajes.

Sin embargo, aún quedan fuera tres abonos: el abono azul, el abono infantil y el abono anual. El consejero Jorge Rodrigo ha avanzado que los dos primeros estarán disponibles a lo largo de este mes, mientras que el anual requiere más ajustes antes de incorporarse.

Cómo obtener la tarjeta virtual paso a paso

Para completar la digitalización, el usuario debe descargar Mi Tarjeta Virtual desde la Google Play Store. En el menú principal se encuentra la opción Digitalizar tarjeta, que inicia el proceso. De momento, es obligatorio disponer de una tarjeta física previa, aunque el CRTM planea permitir altas totalmente digitales en el futuro.

El procedimiento consiste en acercar la tarjeta de plástico a la parte posterior del móvil, donde se ubica el lector NFC. La aplicación detecta si es compatible y genera una tarjeta virtual en Google Wallet. Después, se vuelve a acercar la tarjeta física para transferir los títulos activos. Una vez finalizado el traspaso, el soporte físico queda inutilizado y el usuario podrá viajar únicamente con el móvil.

Cómo recargar el abono desde el móvil

Recargar la tarjeta virtual es más sencillo que con la física. Ya no es necesario aproximar la tarjeta al móvil ni utilizar máquinas. Basta con abrir la aplicación, acceder a Tarjeta Transporte Virtual y seleccionar el título que se desea renovar.

La app muestra los días restantes de validez, la fecha de inicio de la recarga, su caducidad y la zona. Una pestaña roja permite iniciar la recarga introduciendo una tarjeta bancaria o seleccionando un método ya almacenado.

Cómo usarla en los tornos y validadores

Para acceder al transporte, el usuario debe abrir Google Wallet, seleccionar la tarjeta virtual y acercar la parte trasera del móvil al lector, igual que con un abono físico. El NFC debe estar activado, tanto para la lectura como para el uso en estaciones y autobuses. La tarjeta virtual es válida en Metro, Metro Ligero, Cercanías Madrid, autobuses EMT e interurbanos, exactamente igual que el título de plástico.

Un periodo de pruebas con buena acogida, aunque con incidencias

Durante el periodo de pruebas, los usuarios valoraron positivamente la comodidad de llevar el abono en el móvil, aunque surgieron problemas puntuales. Algunas personas olvidaron que era necesario acercar la tarjeta física dos veces para completar la digitalización, y parte del personal de las redes de transporte aún no estaba familiarizado con el nuevo sistema.

También se registraron fallos en las aplicaciones del CRTM durante la Navidad, especialmente en Tarjeta Transporte Virtual, lo que generó preocupación entre los usuarios. Otro punto debatido es qué ocurre cuando el móvil se queda sin batería. Desde el Consorcio recuerdan que cada método tiene sus riesgos ya que de hecho, con la tarjeta física uno puede olvidar la cartera; con la virtual, depender del teléfono.