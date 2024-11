El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha acorralado a la portavoz de Más Madrid en el pleno de la capital, Rita Maestre. «¿Cuánto tiempo encubrió usted a Íñigo Errejón?», ha preguntado a la representante del partido fundado por el ex portavoz en el Congreso de Sumar, denunciado por varias mujeres por delitos sexuales y ex pareja de Maestre.

«Usted tiene un detector de tendederos machistas, pero para detectar a Errejones, oiga, el radar lo tiene completamente averiado», ha aseverado el primer edil desde la tribuna de oradores. El alcalde aludía a la crítica que realizó Maestre contra él, ironizando con que Almeida había «llegado de 1950» porque había asegurado que era un «detalle romántico» ayudar a su mujer en casa.

«Y lo verdaderamente grave de su conducta con Íñigo Errejón no es encubrirlo, sino que, encima, ha despreciado a las víctimas para hacerse pasar como la primera víctima de Íñigo Errejón», ha aseverado el primer edil de la capital de España. Esta actitud la ha catalogado como «una vergüenza». «Todo para encubrir que usted, Manuela Bergerot [portavoz de Más Madrid en la Asamblea] y Mónica García [líder de la formación y ministra de Sanidad] encubrieron lo de Íñigo Errejón por puro cálculo político», ha reprochado Almeida.

«Váyase de la política, señora Maestre»

El dirigente popular ha lanzado un alegato contra la concejala: «Váyase de la política, señora Maestre, no tiene usted nada que hacer, por dignidad, no vuelva a hablar de corrupción, no vuelva a hablar de fango, de deshonestidad cuando usted ha sido deshonesta con las víctimas, encubriendo ese tipo de comportamientos».

«Entiendo que usted en su interior se sienta intranquila de conciencia, hay que tener poca vergüenza para hacer la escenificación que ha hecho usted estas semanas para venir aquí a hablar de la ciudad de Madrid y la ciudad de Valencia», ha apostillado.

El primer edil madrileño ha acusado a Maestre de ser parte de «la trama de Pedro Sánchez, de Aldama, de Ábalos y de Íñigo Errejón». Ha descrito este grupo como «una mafia que gobierno España en estos momentos». «Tenemos la obligación, una vez que nos hemos quitado la boina climática en la ciudad de Madrid, quitarnos la boina del Gobierno más corrupto que ha habido en España», ha expresado Almeida.

Y ha concluido que «por mucho que lo niegue», las mujeres «tienen muchas más tranquilidad con hombres que quitamos tendederos que con mujeres que encubren a Íñigo Errejón».